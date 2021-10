Průzkum: s očkováním dětí od pěti do jedenácti let proti covidu-19 souhlasí víc než polovina Čechů

Polovina Čechů souhlasí s očkováním dětí ve věku od pěti do jedenácti let proti covidu-19. To je závěr bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se dvanáctého a třináctého října zúčastnilo 1027 respondentů. Odpovídali na hypotetickou otázku. Vakcíny jsou totiž v Česku zatím schválené jen pro děti starší dvanácti let. Praha 6:00 18. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Opět zdůrazňuji. Očkování, očkování, očkování. Je to jediné řešení, dlouhodobé řešení této situace. Vidíme to i v jiných zemích,“ vyzýval opět minulý pátek ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

Kromě dospělých se zatím v Česku můžou proti koronaviru nechat naočkovat děti od dvanácti let, a to vakcínami Pfizer/BionTech a Moderna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Vojtěcha Tomáška o očkování dětí od pěti do jedenácti let

Pokud příslušné úřady látky schválí i pro mladší děti, souhlasili by s jejich očkováním častěji středoškolsky vzdělání lidé a obyvatelé větších měst. Proti by byly dvě pětiny respondentů, doplnil ředitel Medianu Přemysl Čech.

„Mezi voliči Přísahy to bylo dokonce 59 procent respondentů. A mírně vyšší negativní postoj zaujímali mladší lidé do 29 let a lidé, kteří jsou zaměstnaní,“ líčil Čech.

Nejasný postoj vůči očkování

Jasno v očkování dětí nemají hlavně starší občané, lidé se základním vzděláním a taky studenti.

„U lidí nad 60 let je vyšší míra, že k tomu neumí zaujmout postoj. To může být dáno tím, že se jich ta problematika částečně netýká, přímo jich osobně. Mají třeba děti a vnuky a tak dále, ale přece jenom je to už něco jiného,“ dodal Čech.

Praktičtí lékaři stále čekají na vakcíny od firmy Pfizer. Rozvoz dávek nabral další zpoždění Číst článek

Společnosti Pfizer a BionTech už oznámily, že jejich vakcína je i pro mladší děti vhodná. Očkovací látku pro všechny děti starší pěti let už posuzuje Evropská léková agentura. Česko dokonce jejich vakcínu předobjednalo pro 700 tisíc dětí a to už před letními prázdninami. Potvrdil to ministr Vojtěch.

„Tehdy bylo nutné, aby všechny státy Evropské unie daly určitou indikativní poptávku. Nepočítáme s tím, že by došlo ke kompletnímu proočkování této populace, ale zkrátka jsme vydefinovali, že část této populace, i na základě se zkušeností s celkovou proočkovaností populace, je reálné proočkovat. Tam to samozřejmě bude hodně záležet i na rodičích. Vakcíny zkrátka objednané máme,“ vysvětlil Vojtěch Radiožurnálu.

Začátek ke konci roku

Pokud budou všechna stanoviska kladná, mohlo by očkování malých dětí začít podle Daniela Dražana z České vakcinologické společnosti ke konci roku.

Vakcinologové doporučují přeočkování proti covidu už po šesti měsících. Schválila to i léková agentura Číst článek

Pfizer zveřejnil studie, do kterých se zapojilo zhruba 2 300 dětí a výsledky jsou kladné.

„Je dostatečně imunogenní, to znamená vytváří protilátky stejným způsobem jako ta dospělá dávka vytváří protilátky u lidí nad 16 let. Dozvěděli jsme se, že má stejné nežádoucí účinky. To znamená, že je stejně bezpečná,“ popsal Dražan Radiožurnálu.

Malé děti už některé státy proti covidu-19 očkují. Třeba v Číně schválili vakcínu firmy Sinovac pro děti od tří let už v červnu, na Slovensku se děti mladší dvanácti let můžou očkovat od září. Očkování je ale určené hlavně těm se zhoršenou imunitou a vážnými onemocněními.