Pět tisíc korun ‚rouškovného‘ podporují hlavně voliči komunistů a ANO, plyne z průzkumu pro Radiožurnál

Skoro tři pětiny lidí souhlasí s plánem vlády na vyplacení mimořádného pětitisícového příspěvku důchodcům. Vyplývá to z průzkumu, který 2. a 3. září pro Radiožurnál provedla agentura Median na vzorku více než tisíce respondentů. S takzvaným rouškovným častěji souhlasí lidé nad 45 let, nejčastěji voliči KSČM a hnutí ANO. Pokud mimořádný příspěvek schválí Parlament, měli by ho důchodci dostat letos v prosinci. Exkluzivně Praha 12:30 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průzkumu Českého rozhlasu (prováděla agentura Median) ohledně vyplácení tzv. rouškovného se zúčastnilo 1063 respondentů | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Každý důchodce, to znamená starobní, invalidní nebo vdovský, dostane 5000 korun jednorázově. Tento zákon by měl být projednán jako první bod jednání sněmovny v úterý 15. 9. 2020. Legislativní proces je naplánován tak, abychom to stihli co nejdřív,“ vysvětloval minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO poté, co vláda během půlhodinové videokonference schválila mimořádný příspěvek pro důchodce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plán vlády na vyplacení mimořádného příspěvku starobním i invalidním důchodcům podporuje víc než polovina Čechů. Vyplývá to z průzkumu, který provedla agentura Median pro Český rozhlas

Z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, kterého se zúčastnilo 1063 lidí, vyplývá, že více než polovina lidí s jejím krokem souhlasí. Pro se vyslovilo celkem 57 procent respondentů.

„Ve větší míře nalezneme podporu mezi střední a aktivní generací lidí ve věku nad 45 let. Záporné stanovisko k vyplácení rouškovného sdělilo 40 procent respondentů. Ve vyšší míře jsou to lidé s vysokoškolským vzděláním,“ uvádí pro Radiožurnál ředitel agentury Median Přemysl Čech.

V názoru na rouškovné nejsou významné rozdíly mezi muži a ženami, ani mezi obyvateli jednotlivých krajů. Roli ale hrají politické preference. Mimořádný příspěvek pro důchodce nejčastěji podporují voliči KSČM a hnutí ANO.

S rouškami ve školách nesouhlasí téměř tři pětiny lidí, ukázal průzkum pro Český rozhlas Číst článek

„Úplně největší podporu vyplácení rouškovného ve výši 5000 korun vyjadřují voliči KSČM, až na úrovni 82 procent, voliči ANO na úrovni 72 procent. Dále podporu vyjadřují ve vyšší míře voliči ČSSD a SPD. Naopak proti vyplácení rouškovného se staví voliči Pirátů, ODS a případně dalších menších stran,“ dodává Čech.

O jednorázovém příspěvku pro seniory bude poslanecká sněmovna rozhodovat v polovině září. Návrh vlády ostře kritizují opoziční strany. Hnutí ANO a ČSSD se podle nich chtějí kupovat hlasy voličů před říjnovými krajskými a senátními volbami.

Zástupci Pirátů nebo ODS taky upozorňují na to, že důchody se pravidelně každý rok valorizují a v době ekonomické krize není nutné navrhovat další mimořádný příspěvek.