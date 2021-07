Volební model Medianu: sněmovní volby by vyhrálo ANO, Šlachtova Přísaha předstihla KSČM a ČSSD

Pokud by se nyní konaly sněmovní volby, vyhrálo by je ANO. Ukazuje to volební model agentury Median. Po čtyřech měsících se hnutí premiéra Andreje Babiše dostalo opět do pozice lídra. Následovaly by koalice Piráti se STAN a Spolu. Do sněmovny by se nyní mohlo dostat i hnutí Přísaha bývalého elitního policisty Roberta Šlachty. Skončilo by na pátém místě před KSČM a ČSSD. Praha 8:13 2. 7. 2021 (Aktualizováno: 8:56 2. 7. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podpora hnutí ANO se zvýšila, podle modelu agentury Median by volby do sněmovny nyní vyhrálo s 26 procenty hlasů.

„Posílení pozice ANO v červnu může být způsobeno řadou faktorů jako kupříkladu oslabováním pandemie covidu-19, dopisem Andreje Babiše občanům a podporou ANO prezidentem Milošem Zemanem nebo nenadálým úderem tornáda na jižní Moravě,“ uvedli autoři volebního modelu.

Koalici Pirátů a STAN, které by patřilo druhé místo, by podpořilo 21,5 procenta lidí. Následovala by koalice Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, s 20 procenty hlasů. Volební potenciály tří hlavních hráčů jsou pak podle Medianu vyrovnané.

Do dolní komory Parlamentu by se ještě dostalo SPD a hnutí Přísaha před KSČM a ČSSD se zhruba pěti procenty hlasů.

Podpora ANO se proti květnu zvýšila o tři procentní body, zatímco Piráti a STAN si pohoršili o 2,5 bodu, preference Spolu se téměř nezměnily. Meziměsíčně ztratilo i SPD, kterému by nyní dalo hlas osm procent občanů, tedy o procentní bod méně než v květnu.

Šlachtova Přísaha si od té doby polepšilo o dva body na šest procent, předběhlo tak ČSSD i KSČM, které od května ztratily. Komunisty by v červnu volilo 5,5 procenta lidí, o půl bodu méně než o měsíc dříve. Podpora sociální demokracie pak klesla o dva body na pět procent.

„Vzhledem k nezakotvenosti voličů není vhodné predikovat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Poslanecké sněmovny,“ doplnili v této souvislosti autoři průzkumu. Navíc statistická odchylka v případě malých stran činí plus minus půl procentního bodu a u nevětších až 3,5 bodu.

Červnových voleb by se zúčastnilo podle zjištění Medianu 63 procent voličů. To by znamenalo vyšší volební účast než při předchozích sněmovních volbách v roce 2017. Zhruba 30 procent respondentů by nyní k volbám do sněmovny určitě nešlo.

Data pro volební model sbírala agentura od 1. do 30. června a do průzkumu se zapojilo tisíc lidí starších 18 let.

