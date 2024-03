MEDIAN: Volby by v únoru vyhrálo ANO s 31 procenty. SOCDEM i KSČM by přeskočily lidovce

Sněmovní volby by v únoru vyhrálo hnutí ANO s 31 procenty hlasů. Druhá ODS by měla 12,5 procenta. A třetí Piráty by volilo 11 procent lidí. Do Sněmovny by prošly ještě SPD s 9,5 procenta, hnutí STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta. Vyplývá to z volebního modelu, který ve čtvrtek zveřejnila agentura Median. Ochota zúčastnit se voleb dále klesla na 60 procent.

Volební model Praha 7:02 14. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít