Rozdíl mezi koalicí Pirátů a STAN a ANO se podle průzkumu ztenčuje. Vládní hnutí si v dubnu polepšilo

Sněmovní volby by v květnu vyhrála koalice Pirátů a STAN se ziskem 24 procent hlasů. Druhé ANO by podpořilo 23 procent voličů. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků volebního modelu agentury Median. Ve srovnání s dubnem klesla podpora Pirátů a STAN o tři procentní body. ANO si naopak o dva body polepšilo. Praha 12:39 1. června 2021

Pozici třetího nejsilnějšího subjektu přisuzuje květnový volební model koalici Spolu, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09. Hlas by jí odevzdalo 19,5 procenta voličů, zatímco v dubnu to bylo 17 procent.

Čtvrté hnutí SPD by získalo hlas devíti procent voličů. V dubnu byla jeho podpora o 2,5 procentního bodu vyšší.

Do sněmovny by se dostala ještě ČSSD a komunisté. Sociálním demokratům přisuzuje model Medianu zisk sedmi procent hlasů. KSČM by získala šest procent.

Bez zastoupení v dolní parlamentní komoře by zůstalo hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Hlas by mu odevzdala čtyři procenta voličů. O půl procentního bodu nižší zisk by si připsalo uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci. Pro Zelené by hlasovalo 2,5 procenta voličů.

Ke sněmovním volbám by v květnu přišlo podle svého vyjádření 64,5 procenta respondentů. Naproti tomu 27 procent dotázaných uvedlo, že by k volbám určitě nešli.

Data pro volební model sbírala agentura Median od 1. do 31. května. Do průzkumu se zapojilo 1072 respondentů ve věku 18 a více let.

