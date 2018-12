Průzkum: plasty vůbec netřídí jen minimum Čechů. Většina si do obchodu nosí vlastní tašku

Necelé tři čtvrtiny dotazovaných jsou pro zákaz plastových výrobků na jedno použití. Skupinu opět tvoří převážně ženy, lidé starší 60 let a vysokoškoláci. Zákaz přitom podporuje i část lidí, která uvedla, že sama plasty netřídí.

Souhlas se zákazem plastových výrobků na jedno použití | Zdroj: Median

„Jednoznačně, co se celé české společnosti týče, tak panuje podpora tomuto zákazu. Vychází to zhruba tak, že tři čtvrtiny respondentů jsou pro to, aby zákaz vešel v platnost, a jen zhruba čtvrtina podporuje ten zákaz nezavést,“ řekl Radiožurnálu za společnost Median analytik Martin Kratochvíl. Ale zároveň dodal, že v těchto typech průzkumů mají lidé tendenci vylepšovat skutečnost.

Průzkum také ukázal, že převážná většina lidí se snaží snižovat svou spotřebu jednorázových plastů. Autoři předpokládají, že mezi to spadá jak cílené nakupování potravin a produktů bez plastových obalů, tak opětovné používání některých plastových výrobků z ekologických a finančních důvodů.

Snaží se Češi už nyní snížit svou spotřebu jednorázových plastů? | Zdroj: Median

Vlastní tašku či obal si po zpoplatnění plastových tašek nosí do obchodu až 67 procent Čechů. Pětina dotazovaných si pak kupuje papírové tašky, 15 se spoléhá na nákup tašky plastové.

Přístup k zakázu rozdávání plastových tašek zdarma v obchodě | Zdroj: Median

Zodpovědnější jsou přitom v přístupu k plastům ženy - 61 procent z nich deklaruje, že třídí vždy - a taky lidé s vysokoškolským vzděláním. Rozdílný přístup mají taky různé věkové kategorie.

„Poměrně zajímavým zjištěním je, že lidé v nejmladší věkové skupině třídí nejméně důsledně, uvedli, že třídí vždy ve 36 procentech případů, a v nejstarší věkové skupině, což je skupina 60+, tak v té třídí vždy až 71 procent respondentů,“ dodal Kratochvíl.

Podle Soni Jonášové z institutu Cirkulární ekonomiky to souvisí s kritickým přístupem mladších lidí. „U těch starších lidí se setkáváme s tím, že když jim někdo řekne, že by se to mělo dělat, že je to správné, tak o tom nezačínají pochybovat. Ta střední, vysokoškoláci, třicet, čtyřicet, padesát let: ‚No jo, my budeme třídit, ale kdovíkam to půjde, kdovíjak to funguje, kdovíjak je celý systém nastaven a komu z čeho do toho jdou jaké peníze.‘ Takže začínají pochybovat a zbytečně hledají, proč ne,“ říká Jonášová.

Bleskový průzkum agentury Median probíhal mezi 26. a 27. listopadem. Zúčastnilo se ho 1013 respondentů starších 18 let.