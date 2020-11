Průzkum Medianu: Podpora hnutí ANO klesla v říjnu na 28,5 procenta, Piráti a ODS mírně posílili

Volby do sněmovny by v říjnu podle modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO, volilo by ho 28,5 procenta lidí. Ještě v září si hnutí drželo stabilní pozici okolo 30 procent a podle agentury se mohla na vývoji negativně projevit druhá vlna covidu-19. Průzkum Median provedl v době od 1. do 29. října, tedy v době rekordních nárůstů lidí s potvrzenou nákazou koronavirem. Praha 12:25 6. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

S odstupem by druzí skončili Piráti s podporou 13,5 procenta a ODS se 13 procenty, obě strany proti srpnu posílily. Propad preferencí o tři procentní body naopak zaznamenala ČSSD, naopak STAN si o 2,5 bodu polepšili.

Do dolní parlamentní komory by se dostalo devět stran. Těsně kolem hranice pro vstup se pohybují KDU-ČSL s pěti procenty a TOP 09 i ČSSD, které mají shodně 6,5 procenta. S ohledem na potenciální výši zisků a statistickou odchylku mají tyto tři strany podobnou šanci na vstup do sněmovny, poznamenala agentura. KSČM by v říjnu volilo sedm procent lidí a SPD 7,5 procenta. Trikolóra by získala podporu dvou procent lidí a Zelení 1,5 procenta.

Preference koaličních stran, tedy ANO, ČSSD a KSČM, jsou v říjnu v součtu proti srpnu nižší. Naopak součet preferencí stran opozičního bloku, kam se řadí ODS, Piráti, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL, od srpna do října posílily.

Preference STAN stouply, což může podle agentury souviset s úspěchem v krajských volbách, které se konaly zkraje října. V říjnu by STAN volilo 7,5 procenta lidí, proti srpnu si polepšili o 2,5 bodu. Podíl přesvědčených voličů strany ale zůstává podle Medianu nízký, zisk tak nemusí být stabilní.

U hnutí ANO agentura nezaznamenává změnu z hlediska podpory ve věkových skupinách. Stále platí masivní podpora mezi voliči nad 65 let. Pokud by ANO získalo hlasy od všech voličů, kteří hnutí zvažují volit a nevylučují účast ve volbách, získalo by podle Medianu 32,5 procenta hlasů. Zisk přesvědčených voličů by ANO stačil na volební výsledek kolem 20 procent.

Piráti by podle volebního potenciálu Medianu mohli získat 20 procent hlasů, ODS 18 procent a STAN 16 procent. Jádro, tedy pevní voliči, u Pirátů činí sedm procent, u ODS osm procent a u STAN tři procenta.

K volbám by v říjnu přišlo 65 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 dosáhla volební účast zhruba 61 procent. Určitě by k volbám nešlo 29 procent dotázaných.

Průzkumu se účastnilo 1072 respondentů ve věku 18 a více let. Na dotazy odpovídali v období od 1. do 29. října.