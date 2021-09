Hlavními tématy před volbami jsou podle Čechů zdravotnictví a justice. Účast plánují dvě třetiny lidí

Kvalitní zdravotnictví, nezávislá justice a také dostupné školství - to jsou podle Čechů stěžejní témata před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Ukazuje to průzkum, který pro Český rozhlas zpracovala agentura Median. Přes 90 procent dotazovaných si myslí, že právě zmíněná témata by měly být schopné strany řešit. Průzkum Praha 6:00 8. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdravotnictví je podle průzkumu jednou z klíčových oblastí, kterou by podle Čechů měli politici po volbách řešit | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zdravotnictví bude podle průzkumu agentury Median patřit mezi klíčové otázky nadcházejících sněmovních voleb - a také sami voliči očekávají, že se na zmíněnou oblast politici zaměří. Z odpovědí respondentů vyplývá, že je zkvalitnění a udržení vysoké úrovně českého zdravotnictví stěžejní pro 95 procent dotázaných.

„Zdravotnictví je častější prioritou u žen (98 procent), lidí nad 60 let (99 procent), dále nejsou zásadní rozdíly podle demografických ukazatelů. Jinými slovy se na důležitosti řešení úrovně zdravotnictví shodují srovnatelně prakticky všechny skupiny,“ přibližuje ředitel Medianu Přemysl Čech.

V těsném závěsu za zdravotnictvím jsou pak spravedlivé a nezávislé soudy - důležité jsou pro 94 procent lidí. A 91 procent respondentů pak klade důraz na kvalitní školství. Naopak jako nejméně závažná témata vnímají lidi třeba migraci nebo silnější pozici Česka v Evropské unii.

„Migrace jako téma, které bývá poměrně snadno použitelné jako téma před volbami, se nám umisťuje na předposledním místě. Takže je to takový rozpor, že migrace jako téma nabývá na důležitosti až před volbami,“ doplnil Přemysl Čech.

Jaké oblasti jsou pro české voliče nejdůležitější? | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Podobně to vnímá i politolog Petr Just. Podle něj strany přistupují k tématům, která vyvolávají emoce nebo dojem hrozby, až v horké fázi kampaně, jak řekl ve vysílání Českého rozhlasu.

„V tuto chvíli, kdy mají oslovit voliče, aby jim dali hlas u voleb, spíš otevřou téma migrace nebo privatizace státního pivovaru, protože jsou to témata, která se voličů dotýkají, ať už skutečně nebo fiktivně,“ uvedl Just v pořadu Jak to vidí.

Just zároveň dodává, že třeba reformu penzí, která by měla na potenciální voliče zásadnější dopad, žádná ze stran nebo hnutí jako volební téma neotevře - jde totiž o dlouhodobou záležitost.

Volební účast

Podle průzkumu Medianu zhruba dvě třetiny lidí předpokládají, že půjdou k volbám. Nejčastěji dotazovaní nad 60 let, vysokoškoláci a obyvatelé větších měst.

„Lidé ve věku 60 let a výše se v 81 procentech případů zúčastní voleb, u obyvatel velkých měst je to 72 procent, a obyvatel Prahy 83 procent,“ dodává Přemysl Čech z agentury Median. Naopak skeptičtí jsou k volbám obyvatelé Moravskoslezského kraje a věková skupina mezi 45 a 59 let.

Jaká část Čechů plánuje jít k říjnovým volbám? | Zdroj: Median pro Český rozhlas