Průzkum: menšinovou vládu ANO preferuje 45 % lidí. Polovina dotázaných ale odmítá podporu od KSČM

Téměř polovina veřejnosti si přeje menšinovou vládu hnutí ANO s podporou dalších stran. Vyplývá to z bleskového průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Nejčastěji lidé chtějí vládu Andreje Babiše opřenou o SPD a KSČM. Kabinet, který by podporovali komunisté, by ale vadil 49 % lidí. Průzkumu se 15. a 16. listopadu zúčastnilo 1081 lidí.

Menšinovou vládu hnutí ANO chce podle průzkumu společnosti Median 45 % lidí. Čtvrtina populace si myslí, že by se měla opírat o podporu SPD a KSČM.

Pětina lidí by pak preferovala podporu jiných stran. Koaliční kabinet ANO a ODS si přeje 15 % obyvatel, říká Martin Buchtík ze společnosti Median.

Jak by mělo vypadat vládní uspořádání v čele s hnutím ano není při pohledu na postoje veřejnosti vůbec jasné. Varianty menšinové vlády mají v součtu podporu 44 % veřejnosti, přičemž čtvrtina (25 %) dotázaných by zvolila cestu s podporou KSČM a SPD, 20 % s podporou jiných stran.

„Ukazuje se, že veřejnost je velmi rozdělená a nejednotná, ta situace je pro ně nepřehledná. Veřejnost se o něco častěji, ale velmi nejistě, kloní k nějaké variantě menšinové vlády a méně často k variantě vlád většinových,“ vyložil výsledky průzkumu Buchtík.

Nadpoloviční většinu poslanců má ve sněmovně dosluhující koalice ANO, ČSSD a lidovců. Pokračování takové vlády si ale přeje jen 6 % dotázaných.

„Výhodou menšinového kabinetu je to, že se sestavuje podle přání jedné strany, že ta může realizovat lépe svůj program,“ vysvětluje výhody a nevýhody menšinového kabinetu komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman

„Ale zároveň je to nevýhoda, protože když nemáte většinu ve sněmovně, tak sice můžete prosazovat svůj program, nesete za to vládnutí plnou odpovědnost, ale jste odkázání na to, jak jste schopní vyjednávači, jak si tu podporu dokážete udržet,“ dodává Hartman.

Podpora od KSČM? Půl na půl

Vládu podpořenou komunisty si nepřeje 49 % dotázaných. Nevadilo by to ale 47 % respondentů.

Kabinet opřený o hlasy KSČM odmítají nejčastěji mladí lidé a ti s vyšším vzděláním, říká Martin Buchtík ze společnosti Median. „Jsou to tradičně voliči pravice nebo liberálních stran. Z druhé strany méně často voliči KSČM a starší lidé,“ vysvětluje Buchtík.

Fakt, že by se vláda opírala o podporu KSČM, by vadil polovině (49 %) populace, ovšem zhruba stejná část (47 %) v této podpoře větší problém nevidí.

Záměr vytvořit menšinový kabinet oznámil šéf hnutí ANO Andrej Babiš už týden po volbách. Jako jejich vítěz prý nedostal šanci na sestavení vlády, protože ho ostatní strany odmítly.

Dál už to s nimi zkoušet nebude, zopakoval v pondělí. „Když vy máte zájem o nějakou holku a desetkrát vás odmítne, tak budete ji otravovat, když vám jasně řekne, že ne?“

Proti tomu se ohradil předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Není pravda, že bychom odmítli hnutí ANO jít s nimi do koalice. Nebylo nám to nabídnuto.“

Většina ostatních stran ale jakoukoliv spolupráci s Babišem výslovně vyloučila. Pouze komunisté by zvažovali případnou toleranci jeho kabinetu.