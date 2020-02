Průzkum: Zeman je v kontaktu s lidmi, ale nedbá o důstojnost úřadu. Češi jeho práci hodnotí na trojku

Prezident Miloš Zeman je podle většiny Čechů v kontaktu s občany a zná jejich problémy, plní také funkce, které mu svěřuje ústava. Většina lidí se ale domnívá, že špatně dbá o důstojnost prezidentského úřadu. Negativní hodnocení převažuje i u toho, jak Zeman reprezentuje zemi v zahraničí. Vyplývá to z lednového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd ČR (CVVM). Praha 12:41 17. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O tom, že je Zeman v kontaktu s občany a zná jejich problémy, je přesvědčeno 59 procent dotázaných. Pozitivně hodnotí naplňování ústavních funkcí 55 procent lidí.

Kladná hodnocení převažují i u toho, jak prezident ovlivňuje vnitropolitický život. Zemana v této oblasti podporuje 49 procent lidí, opačný názor má 43 procent.

Nejhůř lidé hodnotí to, nakolik dbá Zeman o vážnost a důstojnost prezidentského úřadu. Negativně to vnímá 56 procent lidí, kladně prezidenta hodnotí 41 procent. Podle 51 procent dotázaných Zeman také špatně reprezentuje Česko v zahraničí. Polovina dotázaných negativně hodnotí i to, jak Zeman funguje jako autorita u veřejnosti, opačný názor má 43 procent lidí.

V názorech na prezidenta jsou podle CVVM velké rozdíly v jednotlivých věkových skupinách obyvatel. Hodnocení prezidenta se ve všech zkoumaných oblastech zlepšuje s rostoucím věkem dotazovaných. Nejkritičtěji Zemana vnímají lidé do 29 let, nejlépe lidé starší 60 let.

„Z perspektivy celého období výkonu jeho funkce je možné konstatovat, že nejhorší průměrné hodnocení ve výše uvedených kritériích měl současný prezident v prvních dvou letech 2014 a 2015, kdy se průměr kladného hodnocení pohyboval na úrovni přibližně dvou pětin. Nejlépe Miloše Zemana česká veřejnost hodnotila v roce 2016,“ uvedlo CVVM v tiskové zprávě.

V porovnání s předchozími prezidenty Václavem Havlem a Václavem Klausem hodnotí lidé výrazně lépe to, nakolik je Zeman v kontaktu s běžnými občany. Havel byl nejlépe hodnocen v tom, jak reprezentuje Česko v zahraničí, u Klause lidé oceňovali, jak dbá na vážnost prezidentského úřadu.

Průzkum se uskutečnil od 11. do 22. ledna a zúčastnilo se ho 1082 českých občanů starších 15 let.

Známka pro prezidenta

V pondělí zveřejnila svůj průzkum také agentura STEM, která dotazované nechala práci prezidenta známkovat jako ve škole. Oproti loňsku ji hodnotí mírně lépe. Známka pro Zemana se zlepšila na trojku z průměrné 3,1 před rokem.

Podle autorů průzkumu letos méně lidí oznámkovalo práci prezidenta čtyřkou nebo pětkou. „V dlouhodobé perspektivě můžeme říci, že hodnocení práce prezidenta Miloše Zemana je více rozkolísané a proměnlivé v porovnání s hodnocením prezidenta Václava Klause, který významný propad zaznamenal až na závěr svého mandátu v reakci na kontroverzní krok s udělením amnestií,“ uvedl STEM.

V průzkumu letos od 24. ledna do 6. února 2020 odpovídalo 1062 lidí starších 18 let.