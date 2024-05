Průzkum: Mladé Čechy znepokojují ceny bydlení, více dbají na spokojenost v zaměstnání

Mladí Češi se v současnosti nejvíce obávají nákladů spojených s bydlením. V průzkumu poradenské a technologické společnosti Deloitte tak odpovědělo 44 procent lidí narozených mezi lety 1983 až 1994 a 36 procent narozených kolem roku 2000. Ve srovnání se zahraničím je to o jednotky procent více. Zároveň je pro 80 procent z nich důležitá spokojenost a pohoda v zaměstnání, oproti zahraničním respondentům mladí Češi také méně věří v podnikání. Praha 9:26 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrný nájem v ČR činí 295 korun za metr čtvereční | Zdroj: Pixabay

Ze serveru Platy.cz vyplývá, že u lidí ve věku 25 až 34 let je medián mezd 46 000 korun. Někteří experti už dříve uvedli, že obdobná suma loni činila také takzvanou důstojnou mzdu, která pokrývá potřeby dospělého s dítětem. Na tuto částku v ČR ale nedosahovaly dvě třetiny lidí. Medián mezd u lidí pod 24 let je pak ještě o přibližně 10 000 korun nižší.

„Mladé Češky a Češi vnímají smysluplnost svých zaměstnání i spokojenost a pohodu v práci podobně důležitě jako stejně mladí lidé v zahraničí. Vypovídá to o tom, že si dobře uvědomují, jak velký vliv na ně práce má a že nevhodná pozice nebo zaměstnavatel mohou mít velmi negativní dopad na kvalitu jejich života,” řekla Andrea Černá, expertka na HR trendy v Deloitte.

Dražší než v zahraničí

Z dat různých společností a zjištění ČTK dříve vyplynulo, že mladí Češi od 25 do 35 let zaplatí za nájemné ze své mzdy více než ve většině vybraných států západní Evropy. Za nájemné bytu o velikosti 60 metrů čtverečních vynaloží téměř 40 procent z mediánu hrubé mzdy. To je procentuálně o polovinu více, než mladí lidé zaplatí v Německu, Rakousku nebo Francii. Poměr se ale může lišit podle lokality, například v hlavních a velkých městech jsou nájmy výrazně vyšší. Více než Češi dají ze svého výdělku na bydlení mladí lidé například v Itálii.

Podle posledních dat společnosti Deloitte činil v letošním prvním čtvrtletí průměrný nájem v ČR 295 korun za metr čtvereční. Měsíční nájemné bytu o 60 metrech čtverečních by tak bez poplatků stálo 17 700 korun. Průměrná prodejní cena bytu v ČR byla v loňském čtvrtém čtvrtletí 95 000 korun za metr čtvereční.

V dostupnosti vlastního bydlení bylo loni v srpnu Česko předposlední ze všech zemí Evropy, pořídit nemovitost v ČR stálo v průměru více než 13 hrubých ročních mezd. Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,52 procenta byla v letošním květnu 21 540 korun. Meziměsíčně klesla o 90 korun, od začátku roku zhruba o tisícovku, vyplývá z údajů Swiss Life Hypoindexu.

Průzkum Deloitte Gen Z and Millennials 2024 obsahuje odpovědi 500 respondentů z ČR, z toho 300 dotázaných z generace Z a 200 respondentů z generace Y. Odpovědi doplňují globální průzkum, kterého se dohromady účastnilo 22.841 respondentů napříč téměř celým světem.