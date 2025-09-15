PRŮZKUM: Nejpřijatelnější vládou je pro Čechy Babišův sen, druhá je koalice ANO a SPD
Za tři týdny už bude mít Česko po volbách a bude jasno o nových poměrech ve Sněmovně, stejně jako ohledně nového vládního kabinetu. Z průzkumu agentury Median pro Radiožurnál a iROZHLAS.cz vyplývá, že je pro Čechy nejpřijatelnější variantou jednobarevný kabinet hnutí ANO, vyslovilo se pro ni 41 procent respondentů. Na druhém místě skončila koalice ANO a SPD (37 procent) a až s odstupem třetí někdejší pětikoalice Spolu, STAN a Pirátů (31 procent).
Varianta 1: Babišův sen
Jednobarevnou vládu hnutí ANO si přeje 41 procent respondentů. Nejvíce fanoušků takovéhoto formátu vlády je pochopitelně mezi voliči ANO, více než čtyři pětiny podporovatelů Babišova hnutí (82 procent) to považují za přijatelnou variantu.
Výsadní postavení hnutí ANO u opozičních voličů potvrzuje i zjištění, že jednobarevná vláda ANO přijde jako přijatelná i 58 procentům voličů Stačilo!, 49 procentům podporovatelů SPD a 48 procentům Motoristů.
|Vláda
|Určitě + spíše ano (populace)
|Určitě + spíše ano (preference dané strany)
|Jednobarevná vláda ANO
|41 %
|82 % (voličů ANO)
|ANO + SPD
|37 %
|67 % (voličů ANO); 90 % (voličů SPD)
|Spolu + STAN + Piráti
|31 %
|93 % (voličů Spolu); 88 % (voličů Pirátů); 80 % (voličů STAN)
|ANO + SPD + Stačilo!
|30 %
|57 % (voličů ANO); 89 % (voličů SPD); 74 % (voličů Stačilo!)
|ANO + SPD + Motoristé
|30 %
|57 % (voličů ANO); 73 % (voličů SPD); 60 % (voličů Motoristů)
|Libovolná s SPD
|20 %
|71 % (voličů SPD)
|ANO + ODS
|20 %
|25 % (voličů ANO)
|Libovolná se Stačilo!
|20 %
|76 % (voličů Stačilo!)
|Libovolná s Motoristy
|20 %
|80 % (voličů Motoristů)
|Libovolná s Piráty
|19 %
|76 % (voličů Pirátů)
|Spolu + STAN + Motoristé
|18 %
|50 % (voličů Spolu); 37 % (voličů Motoristů); 35 % (voličů STAN)
„Jednobarevnou vládu hnutí ANO si přejí častěji lidé se základním nebo středoškolským vzděláním bez maturity než vysokoškoláci. Zajímavý rozdíl je například to, že jednobarevnou vládu hnutí ANO si přeje více než polovina lidí starších 60 let oproti například pouze 20 procentům lidí ve věku 18–29 let,“ přibližuje výzkumník agentury Median Vojtěch Dufek.
Dotazování se v období od 3. do 5. září zúčastnilo 1004 respondentů.
Nejvyšší představitelé hnutí ANO často opakují, že je jejich ambicí právě jednobarevná vláda a mlží ohledně možných povolebních koaličních partnerů.
PRŮZKUM: Češi si přejí návrat Babiše. Fialu chce za premiéra ještě méně lidí než Rakušana či Okamuru
Číst článek
„Usilujeme o naši vládu. Jsme jediní (z opozice, pozn. red.), kteří víme, o čem je řídit ministerstvo, o čem je zahraniční politika, o čem je politika v EU. Náš hlavní cíl je získat ve Sněmovně podporu pro nějakou naši vládu. Menšinová vláda se nedá vyloučit. Chceme ale stabilní vládu. Je jasné, že asi nedostaneme 50 procent, ale uvidíme, nejsem schopen k tomu říct víc,“ prohlásil volební lídr hnutí Andrej Babiš zkraje září na startu kampaně v Dolních Vítkovicích.
Varianta 2: Babiš s Okamurou
Dle šetření Medianu by byla varianta koaliční vlády ANO a SPD přijatelná pro 37 procent Čechů.
Zatímco mezi voliči Okamurovy SPD jde o velmi preferovanou variantu (90 procent), u podporovatelů ANO se zřejmě odráží rezervovanost vedení hnutí k SPD, tato varianta je tak přijatelná pro dvě třetiny z nich (67 procent).
Mezi voliči Stačilo! je tato varianta přijímána velmi podobně (v 59 procentech) jako jednobarevná vláda ANO, upozorňuje Median.
SPD ale dopředu říká, že chce přímo do vlády, ne ji jen podporovat zvenčí. Do kabinetu by nenavrhli své poslance, ale programové experty. „Menšinovou vládu nemáme v plánu podpořit, chceme být přímo součástí vlády. Už vládneme ve třetině krajů nebo v Ústí nad Labem,“ říká předseda SPD a volební lídr Tomio Okamura.
Babiš ve vztahu k SPD v posledních letech prodělal částečný posun v názorech. Ještě v lednu 2023 během prezidentské kampaně tvrdil, že SPD jeho koaliční partner nikdy nebude. Letos už přiznává, že má na některé věci s SPD podobný názor a od loňského podzimu vládne koalice ANO a SPD ve čtyřech krajích.
„SPD není náš koaliční partner a ani nikdy nebude.“Andrej Babiš (leden 2023)
„Nedokážu si představit s ním být v koalici, spolupracovat mohl i teď v rámci opozice, místo toho ale neustále utočí na hnutí ANO, lže o nás. Je to člověk, který nedrží slovo. Kromě toho chce vystoupit z NATO a Evropské unie a na tom se s ním určitě neshodneme.“Andrej Babiš (duben 2024)
„Jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme s SPD na některé věci víceméně podobný názor.“Andrej Babiš (červen 2025)
„Koalici ANO a SPD si přeje 53 procent lidí starších 60 let, ale pouze 17 procent lidí ve věku 18–29 let,“ upozorňuje výzkumník Medianu Dufek.
„Co se týče vzdělání, je to u koalice ANO a SPD podobné, jako u jednobarevné vlády ANO. Přejí si ji častěji lidé se základním a středoškolským vzděláním bez maturity než lidé s maturitou či vysokou školou,“ doplňuje.
Varianta 3: Původní pětikoalice
Koaliční vládu Spolu, STAN a Pirátů, tedy původní kabinet vzešlý z voleb 2021, si přeje 31 procent respondentů.
Pokračování této vládní sestavy je přijatelné pro voliče všech tří subjektů. Pro Spolu z 93 procent, pro podporovatele Pirátů z 88 procent a pro voliče Starostů z 80 procent. „Lidé s vysokoškolským vzděláním nejčastěji uváděli, že by si přáli vládu Spolu, STAN a Pirátů,“ doplňuje k tomu Dufek z Medianu.
Všichni už jsou na TikToku. Lépe se na něm daří opozici, vládní politici kvůli varování dorazili později
Číst článek
A i vedení těchto stran s touto variantou počítá jako s tou jedinou možnou, jak se po volbách opět podílet na moci. Piráti z končící vlády odešli loni na podzim, a pokud by v ní měli znovu v této sestavě pokračovat, mají personální požadavky. Například že by v ní nesměl být současný ministr financí a moravskoslezský lídr Spolu Zbyněk Stanjura (ODS).
Varianta 4: Babiš, Okamura a Konečná
Koaliční vládu hnutí ANO, SPD a Stačilo! si přeje 30 procent respondentů. Široce přijatelná je pro podporovatele SPD (89 procent) i Stačilo! (74 procent), ale pro voliče ANO jen z 57 procent.
Podobně jako u SPD, i hnutí Stačilo! Babiš přímo ve vládě nejspíš nechce, jak vyplývá z jeho veřejných vyjádření. „Neříkáme teď s kým, jak a proč, ale myslím si, že asi ne. Stačilo! má úplně jiný program než my, takže tam by to nefungovalo,“ řekl například 4. září dle Seznam Zpráv na dotaz voličů v Ostravě.
Hlavním problémem se zdá být požadavek SPD i Stačilo! na možnost pořádat referenda i o mezinárodněpolitických otázkách, například o členství v EU a NATO.
Šéf ANO by si představoval spíše jednobarevnou vládu za podpory opozičních protivládních uskupení. Volební lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná na rozdíl od Okamury připouští, že do vlády za každou cenu vstupovat nechce.
„Jde nám o to, aby ve vládě byl někdo, kdo převezme klidně naše priority. V té vládě nemusíme být, nepotřebujeme ministry,“ řekla v půlce června na Nově.
Pokud by ale Stačilo! mělo podporovat Babišovu menšinovou vládu, už dopředu deklaruje, že to nebude tak levně jako v letech 2018–2021, kdy KSČM podporovala menšinovou vládu ANO a tehdejší ČSSD.
„Nejsem spokojená s tím, jak jsme podporovali vládu Andreje Babiše. Naše podmínky byly velmi měkké. Andrej Babiš si je pak uměl prodat za své. V hnutí Stačilo! jsou mnohem tvrdší vyjednavači, než byl Vojta Filip,“ připomněla nedávno tehdejšího komunistického předsedu.
Problémem této varianty pak může být i to, že někteří představitelé SPD a Stačilo! odmítají nominanty ANO na posty ministrů školství a zdravotnictví Roberta Plagu a Adama Vojtěcha. Hnutí ANO na nich ale částečně staví kampaň, těžko by je tak bylo ochotné obětovat.
„Pan Plaga skutečně propagoval inkluzi, podporoval indoktrinaci ve školství a veškerá nařízení z Evropské unie. Co se týče Adama Vojtěcha, tak SPD byla jedinou stranou, která prosazovala dobrovolné očkování, a ministr Vojtěch a vláda Andreje Babiše tlačili povinné očkování.“Tomio Okamura (září 2025)
Varianta 5: Babiš, Okamura a Turek
Možný vládní kabinet hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě má stejnou podporu jako čtvrtá varianta se Stačilo! místo Motoristů. Pro voliče ANO jde o stejně přijatelnou sestavu (57procentní podpora).
Turek je mezi lídry celebrita, dráždí ho Green Deal i migrační pakt. Bude novým ministrem dopravy?
Číst článek
Pokud by si mělo hnutí ANO vybrat koaličního partnera, šlo by o Motoristy, se kterými jsou ve společné eurofrakci Patrioti pro Evropu.
Výmluvně o vzájemné náklonnosti mluvil zkraje roku Babiš. Na Nově dostal otázku, zda má raději vůni benzínu, nebo třešní. „Samozřejmě vůni benzínu, Motoristé, jasně,“ odpověděl bez většího zaváhání.
Jenže i mezi SPD a Motoristy to také trochu skřípe. „U Motoristů je zřejmé, že spolupráci vidí s ODS nebo někým jiným. Zřejmě uvažují o spolupráci s ODS, takže to žádná opozice není,“ říká Okamura.
Motoristé pak podobně jako ANO odmítají referenda o EU a NATO. „SPD je strana pekla a v neskrytém populismu jsou vyloženě nebezpeční,“ prohlásil dokonce na srpnovém mítinku plzeňský krajský lídr Motoristů Oto Klempíř.
Jak v červnu informoval iROZHLAS.cz, lídři obou stran plánovali jít na společné pivo, kde si chtěli vyříkat vzájemné neshody. Na setkání ale nakonec nedošlo, dle předsedy Motoristů Macinky na to nebyl čas.
Ostatní varianty
Ještě menší podporu veřejnosti mají ostatní varianty. Například pro 20 procent Čechů je přijatelná společná vláda ANO s ODS. Ta mohla na počet mandátů pohodlně vzniknout už po volbách 2017 i 2021, vedení občanských demokratů v čele s nynějším premiérem Petrem Fialou ji však dlouhodobě odmítá.
A vysněná není ani pro hnutí ANO, v měření Medianu ji jako přijatelnou označilo jen 25 procent voličů ANO. „Přeje si ji jen 18 procent voličů Spolu, ale je nutné připomenout, že koalice Spolu je složením ODS, TOP 09 a KDU-ČSL,“ doplňuje výzkumník Dufek.
Náznak naděje pro původní pětikoalici. Stačilo! a Motoristé v ohrožení, vysává je ANO, říká model NMS
Číst článek
I vedení ANO to odmítá. „Určitě nepůjdeme do vlády s nikým z pětikoalice. To bych se musel sám ze sebe pozvracet,“ slíbil dle Novinek Babiš v červnu na dotaz voliče na mítinku v Pelhřimově.
A například poněkud divočejší půdorys vlády ve složení Spolu, STAN a Motoristé sobě by měl v tuto chvíli podporu 18 procent Čechů. Byla by to přijatelná varianta pro polovinu voličů Spolu, ale jen pro 37 procent podporovatelů Motoristů a pro 35 procent voličů hnutí STAN.
Na konci srpna vyvolal pražský lídr Boris Šťastný mezi opozičními politiky a voliči pozdvižení, když prohlásil, že Motoristé zásadně odmítají jakoukoliv vládu za podpory či účasti komunistů.
„Komunisti jsou zlo. Všichni vědí, co napáchali, není možné jim věřit. Je to zcela proti ideálům, na kterých Motoristé staví. A my s komunisty nikdy spolupracovat nebudeme, nikdy i za cenu toho, že bychom měli být v opozici, i za cenu toho, že by tady byla nějaká jiná vláda. (…) I za cenu, že by vládla nějaká jiná demokratická strana,“ uvedl a na doplňující otázku potvrdil, že to platí, i kdyby mělo dál vládnout Spolu.
Motoristé se dušují, že tento postoj ale zároveň neznamená, že by se chtěli podílet na vládě se Spolu, jak poté potvrdil stranický předseda Petr Macinka.