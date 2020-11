Průzkum: Jaká opatření Čechům nejvíc vadí? Zavření škol vnímá jako omezující 60 % respondentů

Měla by vláda dřív povolit chodit dětem do škol, nebo otevřít restaurace? Češi v tom mají, zdá se, jasno. Jak ukázal průzkum, který pro Radiožurnál zpracovala agentura Median, k dřívějšímu otevření škol by se přikláněly tři čtvrtiny lidí, 60 procent dotázaných totiž jejich uzavření vnímá jako nejvíc omezující ze všech vládních nařízení. Třetina dokonce zásadně. Nejsou to ale jen zavřené školy, které lidem v Česku během epidemie vadí. Praha 6:01 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nejvíce omezující nařízení vnímá většina dotázaných uzavřené školy (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Školy vyučují dálkově už déle než měsíc. Právě jejich otevření by mělo mít podle naprosté většiny dotázaných před ostatními opatřeními přednost. „43 % lidí ve středním věku 30-44 let uvedlo jako zásadní omezení, které jim vadí, uzavření škol. Stejně tak uzavření škol vadí i 46 % vysokoškoláků,“ řekl Radiožurnálu ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Nezávislý průzkum pro Český rozhlas provedla společnost Median ve dnech 11. a 12. listopadu 2020 na vzorku 1019 respondentů ve věku 18 a více let.

Uvolnění opatření

Téměř dvoutřetinová většina obyvatel České republiky by s ohledem na současnou epidemickou situaci byla pro uvolnění některých dosud platných omezení ještě před Vánoci.

Uvolnění si přejí zejména mladí ve věku 18-29 let (74 % z nich), voliči Pirátů (76 %) a SPD (79 %) a ti, co by se nenechali očkovat případnou vakcínou proti covidu-19 (72 %).

Naopak proti uvolnění omezení se častěji než ostatní sledované skupiny vyslovili respondenti starší 60 let (39 % proti) a voliči ANO (44 %)

Služby a aktivity

Jako nejvíce omezující je v Česku vnímáno zavření škol (36 % dotázaných to vnímá jako zásadní omezení). Následují zavřená kadeřnictví (24 %), restaurace, nákupní centra a bary a hospody (vše po 22 %), které zásadně omezují necelou čtvrtinu obyvatel.

Nejméně pak Čechům vadí uzavřená muzea, zoologické zahrady nebo omezená taxislužba.

Očkování

V otázce ochoty nechat se očkovat případnou vakcínou proti nemoci covid-19 je společnost rozdělena na dvě přibližně stejně velké části. Jen nepatrně převažují ti, co by se očkovat nenechali.

Očkování by odmítli zejména voliči SPD (76 %) a dále nadpoloviční většina voličů ODS (56 %), lidé věku 18-44 let (56 %).

Větší ochotu nechat se očkovat naopak projevují lidé nad 60 let (53 %), ti, co žijí v Praze (55 %), voliči ANO (54 %) a levice (62 %) a ti, co jsou proti uvolnění některých současných omezení ještě před Vánoci (54 %).