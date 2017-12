Průzkum: Babiš by měl pokračovat jako premiér i v případě, že vláda nezíská důvěru, myslí si 44 procent lidí

Pokud menšinová vláda hnutí ANO nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, premiérem by podle 44 procent lidí měl zůstat Andrej Babiš. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Necelá pětina Čechů by v případě vyslovení nedůvěry současné vládě preferovala předčasné volby. Průzkum Praha 7:05 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Další postup v případě, že Babišova vláda nezíská důvěru, průzkum agentury Median pro Český rozhlas | Foto: Median/Český rozhlas | Zdroj: Infogram

„V případě, kdyby vaše vláda hned na první pokus nedostala důvěru, jmenuji Andreje Babiše podruhé opět premiérem,“ slíbil Andreji Babišovi minulý týden krátce po jmenování vlády prezident Miloš Zeman.

S jeho postupem by podle průzkumu souhlasilo 23 procent lidí. Dalších 21 procent Čechů by si přálo, aby současná menšinová vláda ANO vládla co nejdéle i bez důvěry. „Variantu, aby Andrej Babiš dostal druhou šanci sestavit vládu anebo aby sestavená vláda vládla bez důvěry, především podporují voliči ANO, KSČM a SPD,“ říká sociolog Medianu Přemysl Čech.

Pokud by menšinová vláda Andreje Babiše nezískala důvěru, předčasné volby v co nejbližším termínu by si přálo 19 procent lidí. Dalších 44 procent Čechů by si přálo, aby v případě vyslovení nedůvěry zůstal Andrej Babiš premiérem - a to buď v demisi, nebo aby jej prezident Miloš Zeman znovu jmenoval.

Lidé si nemyslí, že by případný další kandidát na premiéra měl prezidentovi předem garantovat většinu hlasů v Poslanecké sněmovně.

„Pro tuhle variantu je 13 procent respondentů. Relativně okrajová varianta je, aby prezident pověřil sestavit vládu někoho jiného z hnutí ANO. Tento názor zastává asi 11 procent respondentů,“ říká sociolog.

Výzkumu se ve čtvrtek a v pátek, tedy po jmenování jednobarevné vlády hnutí ANO, zúčastnilo přes 1000 lidí.

Vláda Andreje Babiše Premiér: Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) Ministr školství: Robert Plaga (ANO)

Robert Plaga (ANO) Ministr zdravotnictví: Adam Vojtěch (ANO)

Adam Vojtěch (ANO) Ministr životního prostředí: Richard Brabec (ANO)

Richard Brabec (ANO) Ministr zahraničí: Martin Stropnický (ANO)

Martin Stropnický (ANO) Ministryně obrany: Karla Šlechtová (za ANO)

Karla Šlechtová (za ANO) Ministr zemědělství: Jiří Milek (za ANO)

Jiří Milek (za ANO) Ministr vnitra: Lubomíra Metnar (za ANO)

Lubomíra Metnar (za ANO) Ministryně práce a sociálních věcí: Jaroslava Němcová (ANO)

Jaroslava Němcová (ANO) Ministryně financí: Alena Schillerová (za ANO)

Alena Schillerová (za ANO) Ministr průmyslu a obchodu: Tomáš Hüner (za ANO)

Tomáš Hüner (za ANO) Ministr spravedlnosti: Robert Pelikán (ANO)

Robert Pelikán (ANO) Ministr dopravy: Dan Ťok (za ANO)

Dan Ťok (za ANO) Ministryně pro místní rozvoj: Klára Dostálová (za ANO)

Klára Dostálová (za ANO) Ministr kultury: Ilja Šmíd (za ANO)