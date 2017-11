CVVM: Zemanovi by dala hlas třetina voličů, pětina není rozhodnutá

Z lidí, kteří se chtějí v lednu příštího roku zúčastnit prezidentských voleb, by 34 % z nich dalo hlas současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Na druhém místě je s 22 % bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Textaře Michala Horáčka by nyní volilo 13 % občanů, další kandidáti zatím oslovili jen zlomek veřejnosti. Praha 15:11 6. 11. 2017 (Aktualizováno: 15:30 6. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Říjnový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění k prezidentským volbám | Foto: Infogram | Zdroj: ČRo

Velká část potenciálních voličů - zhruba pětina - ale ještě neví, koho by do nejvyšší ústavní funkce vybralo. Vyplývá to z říjnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Proti září se Zemanova podpora zvýšila o tři procentní body, Drahoš si polepšil o čtyři procentní body a Horáček o procentní bod pohoršil.

Počet nerozhodnutých klesl o šest procentních bodů, což se promítlo v mírném posílení obou vedoucích kandidátů, konstatovali analytici CVVM.

Hilšer a Okamura po procentu

V průzkumu se objevil s 2 % hlasů senátor ODS Jaroslav Kubera, který ale kandidovat nebude. Stejnou podporu vykázal v říjnu bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek.

1 % voličů chce dát hlas lékaři a aktivistovi Marku Hilšerovi, s 1% podporou by mohl počítat šéf SPD Tomio Okamura, který ale zatím úmysl ucházet se o prezidentský úřad neoznámil. Čas na podání kandidátky má do úterý.

U nikoho dalšího již podpora nepřesáhla 1 %. V říjnovém průzkumu CVVM se neobjevilo jméno bývalého premiéra a předsedy ODS Mirka Topolánka, který prezidentskou kandidaturu oznámil tuto neděli.

K volbám by šlo 66 % lidí

Volit hlavu státu chce 66 % respondentů, čtvrtina lidí nechce hlasovat a 9 % není rozhodnuto. Při první přímé volbě prezidenta v roce 2013 byla účast v prvním kole 61,3 % a ve druhém 59,1 % oprávněných voličů.

Účastníci průzkumu také hodnotili, nakolik jsou pro ně uchazeči o úřad hlavy státu přijatelní. Kandidáty bodovali na škále od nuly pro zcela nepřijatelného adepta až po deset bodů pro nejpřijatelnějšího.

Nejlepší průměr hodnocení měl stejně jako v září Drahoš, a to s 6,07 bodu, Zeman byl druhý s 4,89 bodu, téměř stejně jako třetí Horáček. Drahoše ale zhruba třetina dotázaných nehodnotila, protože jej buď nezná, nebo nevěděla, jak jej hodnotit. U Zemana byl podíl lidí, kteří ho podle svého vyjádření neznají, zanedbatelný.

Průzkum uskutečnilo CVVM od 9. do 19. října. Zúčastnilo se ho 934 obyvatel České republiky starších 15 let, z toho 905 s právem volit.

KANDIDÁTI NA HRAD Dosud se na ministerstvu vnitra zaregistrovalo 12 uchazečů, jsou mezi nimi: prezident Miloš Zeman

bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš

podnikatel Michal Horáček

bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA)

prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty)

hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig

bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer

lékař a aktivista Marek Hilšer

kandidátní listinu s podporou poslanců podali podle ministerstva vnitra ještě tři uchazeči, jejich jména zatím nebyla zveřejněna Zájem kandidovat na prezidenta už také dříve oznámili: podporu senátorů by měl mít podle pondělních zpráv i expremiér Mirek Topolánek

s poslaneckou podporou chtěl kandidovat bývalý člen dolní komory Otto Chaloupka

podnikatel Vladimír Boštík už v létě ohlásil dostatek občanských podpisů, ale start kampaně odložil

bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská chtěla získat na poslední chvíli nominaci poslankyň

zájem ohlásili také podnikatel Igor Sládek, zpěvačka Jana Yngland Hrušková, analytik Josef Toman, performer Milan Kohout, bývalý učitel Miroslav Frajbiš nebo sochař Emil Adamec