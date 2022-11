Většina lidí si podle průzkumu nepřeje, aby zákonodárci podepsali víc prezidentských kandidátek

Jen necelá třetina lidí si myslí, že by zákonodárci měli mít možnost podpořit víc prezidentských kandidátů najednou. Ukazují to výsledky průzkumu agentury Median pro Radiožurnál. Před týdnem se ho zúčastnilo přes tisíc voličů. V minulých volbách se proti duplicitním podpisům postavil i Nejvyšší správní soud. bleskový průzkum Praha 6:00 20. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Proti zdvojeným podpisům zákonodárců jsou hlavně lidé, kteří mezi přihlášenými kandidáty našli svého favorita. Patří mezi ně třeba voliči hnutí ANO nebo SPD.

„Lidé tady zaujímají takový přirozený postoj. Mnohdy jsou prezidentští kandidáti třeba i protichůdného názoru. Senátor nebo poslanec by se měl rozhodnout a zaujmout jedno stanovisko,“ vysvětluje Radiožurnálu ředitel Medianu Přemysl Čech.

Prezidentské volby by podle průzkumu vyhrál Babiš. V patách mu je generál Pavel Číst článek

Poměrně velká část respondentů, přesně 11 procent, ale řekla, že toho o podpisech senátorů a poslanců neví dost, a nedokáže proto odpovědět.

Ministerstvo vnitra zdvojené podpisy zákonodárců na kandidátkách uznává, a redakci Radiožurnálu to opakovaně potvrdilo. A to i přesto, že podle Nejvyššího správního soudu nebo ústavních právníků by platit neměly.

„Na ministerstvu vnitra by takový kandidáti asi uspěli. Pokud by se ale otevřelo řízení před Nejvyšším správním soudem, tak pokud si to soud nerozmyslel během posledních pěti let, což bych se divil, tak tam můžou narazit,“ říká ústavní právník Jan Kysela.

Postoj soudu

V minulých volbách duplicitní podpisy Nejvyšší správní soud zkritizoval s tím, že v příštích volbách budou zákonodárci moct podpořit jen jednoho uchazeče o Hrad. Tehdy se ale voleb mohli zúčastnit i kandidáti se zdvojenými podpisy. Stěžovala si na ně totiž neplatná kandidátka Terezie Holovská. Soud její stížnosti nevyhověl, protože na něj neměla nárok.

S pravomocí prezidenta udělovat milost souhlasí 74 procent obyvatel. Nejvíce ji podporují voliči SPD a ANO Číst článek

Na to, jak se k dvojím podpisům soud postaví letos, si musíme počkat. Podle mluvčí Nejvyššího správního soudu Sylvy Dostálové nemůžeme rozhodnutí soudu předjímat. Není navíc ještě ani jisté, jestli takovou stížnost soudu někdo podá.

Do voleb zbývají necelé dva měsíce. Příští týden v pátek se dozvíme, kteří z kandidátů se voleb budou moct zúčastnit. Ministerstvo seznam napíše na svůj web. K volbám se přihlásilo 21 kandidátů, sedm z nich resort vyzval k odstranění závad na kandidátce.

Do konce listopadu se pak budou moct neúspěšní kandidáti obracet na Nejvyšší správní soud ve věci svého odmítnutí. Volební lístky lidé můžou čekat do 10. ledna. Samotné volby se konají už o tři dny později - 13. a 14. ledna.