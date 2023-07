Median: Sedmdesát procent Čechů odmítá třicítku ve městech. Stávající padesátka vyhovuje polovině

Současných 50 kilometrů za hodinu, což je v obcích nejvyšší povolená rychlost, většině Čechů vyhovuje. Proti snížení rychlosti ve velkých městech na 30 kilometrů za hodinu je přes 70 procent lidí. Nejčastěji nesouhlasí muži, lidé ve věku 45–59 let a nevoliči. Určitě chce nejvyšší povolenou rychlost ve městech nad 100 tisíc obyvatel naopak snížit čtvrtina respondentů.

Průzkumu Medianu se ve dnech 26. a 27. června 2023 zúčastnilo celkem 1000 respondentů starších 18 let.

„Lidé, kteří jsou pro to, aby se rychlost snížila, jsou ženy. Z nich souhlasí asi 30 procent. Dále také 36 procent lidí ve věku nad 60 let. Myslím si, že se to dá interpretovat tak, že starší lidé jsou méně mobilní a někdy jim nemusí stačit zelená na to, aby přešli přechod,“ vysvětluje šéf Medianu Přemysl Čech. Spíše pro by byly taky lidé z řad nezaměstnaných.

V Praze v posledních době došlo k řadě střetů mezi řidiči a demonstranty. Právě proti formě demonstrací se ve vysílání Českého rozhlasu ohradil i pražský radní pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Sám je pro zavádění třicítky v obytných zónách, ty ale v Praze spravují jednotlivé městské části.

„Smysl by dávalo demonstrovat před úřady městských části, chodit na jejich zastupitelstva a nějak zapříst dialog s městskými částmi. Některé jsou aktivnější v zavádění třicítky a některé méně. Ale na hlavních tazích, které má ve správě magistrát, nemá třicítka smysl,“ řekl Hřib.

Snížení rychlostního limitu na 40 kilometrů v hodině by podle průzkumu uvítaly ženy a studenti.

Zpoplatnění vjezdu do Prahy

Podle průzkumu Medianu si většina respondentů nepřeje zvažované zpoplatnění vjezdu do centra hlavního města. Celorepublikový výsledek ukazuje, že jsou lidé spíše pro ponechání současných pravidel.

Naopak v Praze je 52 procent lidí pro zpoplatnění vjezdu do některých částí centra města. Proti zavedení poplatků při vjezdu do některých ulic se vyslovují spíše respondenti vysokoškolsky vzdělaní a voliči Přísahy. Vjezd by naopak zpoplatnili obyvatelé starší 60 let a lidé se základním vzděláním. Případné zavedení poplatku je ale podle primátora Zdeňka Hřiba ve fázi diskuze.

„Momentálně se s Prahou 1 bavíme o tom, jak a kde bychom měli zóny zpoplatněného vjezdu vyhlásit. Řešíme, kam by se daly kamery, jak auta snímat, jak přesně to vymezit a hlavně jaká navazující dopravní opatření by bylo třeba udělat. Je nezbytné to vyřešit tak, aby se placené zóny nedaly objet středem starého města,“ dodal Hřib.