ANO je v modelu STEM nejsilnější od začátku roku. Agentura měří i mírný nárůst u Pirátů

Sněmovní volby by na přelomu února a března vyhrálo ANO se ziskem 35,6 procenta hlasů. Ve Sněmovně by mělo 93 křesel. Vyplývá to z výsledků volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Pro ANO je to v měření STEM nejlepší výsledek od začátku roku. Druhou koalici Spolu by nyní volilo 17,1 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle modelu dostali ještě Starostové, SPD, Piráti a Stačilo! Naopak Motoristé by zastoupeni nebyli. průzkum Praha 12:31 9. 3. 2025 (Aktualizováno: 12:45 9. 3. 2025)

Opoziční ANO si v porovnání s předchozím průzkumem ze začátku března polepšilo o dva procentní body. Růst o necelý jeden procentní bod zaznamenala i koalice Spolu, tvořená ODS, lidovci a TOP 09.

ANO má významnou oporu u občanů bez maturity a lidí starších 60 let. U žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá, zjistil průzkum. Opoziční hnutí se navíc může těšit z široce rozkročené voličské základny napříč všemi kraji.

Třetí by ve volbách skončili Starostové, kterým by hlas odevzdalo 10,9 procenta voličů. SPD by dostala 7,5 procenta hlasů, což představuje nejslabší výsledek této strany od začátku letošního roku. Pro Piráty by hlasovalo 7,3 procenta a hnutí Stačilo! by získalo hlasy 5,4 procenta voličů.

„Vstup do Sněmovny tak stále nemá jistý. Stabilitu výsledku Stačilo! nad pěti procenty zřejmě dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM. Příznivci Stačilo! se nacházejí zejména ve starších věkových skupinách a mezi lidmi bez maturity,“ konstatoval STEM pro CNN Prima News.

Mimo Sněmovnu by podle modelu agentury STEM skončili Motoristé sobě, a to se ziskem 4,5 procenta hlasů. Svobodným model přisuzuje 2,7 procenta a shodně 2,6 procenta by dostaly SOCDEM a Přísaha.

V přepočtu na mandáty by ANO mělo 93 křesel, Spolu 41 a STAN 24. V dolní parlamentní komoře by zasedlo také 17 zástupců za SPD, 16 Pirátů a devět poslanců za Stačilo! Celkem by tak strany současné vládní koalice spolu s Piráty disponovaly ve Sněmovně 81 poslanci.

Výzkum pro volební model se konal od 14. února do 4. března. Zapojilo se do něj 1579 respondentů. Předpokládaná volební účast činí 58 procenta.