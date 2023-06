STEM po představení vládního balíčku: Volby by vyhrálo ANO, ODS by neměla ani polovinu

Opoziční hnutí ANO by podle květnového modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News nyní vyhrálo volby s 33,5 procenta hlasů. Druhá by byla vládní ODS s 14,6 procenta, třetí Piráti s 10,8 procenta. Pod pětiprocentní hranicí pro vstup do Sněmovny byly TOP 09, ČSSD, KSČM i KDU-ČSL. Televize v neděli model představila v pořadu Partie Terezie Tománkové, kde se diskuse zúčastnili předseda vlády Petr Fiala (ODS) a expremiér Andrej Babiš (ANO). Volební model Praha 12:36 4. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do dolní komory Parlamentu by se podle modelu, kterého se mezi 18. a 29. květnem zúčastnilo 1141 lidí, dostala ještě hnutí SPD a STAN. Model byl vytvořen krátce poté, co kabinet představil své návrhy konsolidačního balíčku na ozdravení rozpočtu a důchodové reformy.

Volební model STEM 11. května představila vláda konsolidační balíček

18 - 29. května se uskutečnil průzkum STEM

Počet dotázaných 1141 lidí

Účast podle volebního modelu 58 procent

Metoda CAWI + CATI

Opoziční SPD měla podle modelu 9,3 procenta hlasů, koaliční STAN 5,8 procenta. TOP 09 v modelu obdržela 4,7 procenta hlasů, ČSSD 4,1 procenta, KSČM 3,8 procenta a lidovci měli 3,4 procenta hlasů. Další subjekty skončily pod třemi procenty.

Podle modelu agentury Median z dubna mělo nejvyšší voličské preference také hnutí ANO, nicméně tehdy po několikaměsíčním růstu klesly. Hnutí by podle Medianu volilo 31 procent lidí, druhé místo by obsadila ODS s 15 procenty hlasů, třetí by byli Piráti s 10,5 procenta.

Podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi by na přelomu dubna a května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala 25 procent. V součtu s Piráty a STAN by vládní koalice podle modelu, který vznikl ještě před oznámením konsolidačního balíčku, většinu ve Sněmovně nezískala. Měla by 43 procent hlasů.