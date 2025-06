PRŮZKUM: Většina Čechů vnímá kauzu s bitcoiny jako vážnou. Když ji Spolu nevysvětlí, může ztratit podporu

Současnou bitcoinovou kauzu považují za závažnou dvě třetiny Čechů. Výrazně kritičtější jsou při jejím hodnocení příznivci opozice než podporovatelé vlády. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Pokud se koalici Spolu nepodaří podporovatelům případ dostatečně vysvětlit, může podle agentury přijít o tři až čtyři procenta podpory. Praha 21:57 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. (Ilustrační snímek) | Foto: Michael Wuensch | Zdroj: Pixabay

Bitcoinovou aféru zaznamenalo od jejího vypuknutí devět z deseti Čechů. Kvůli přijetí sporného daru od Tomáše Jiřikovského v minulosti odsouzeného za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Vláda navíc tento týden čelila neúspěšnému pokusu od vyslovení nedůvěry.

Jako velmi či spíše závažnou hodnotí bitcoinovou kauzu podle průzkumu 67 procent lidí. Naopak podle 12 procent dotázaných je případ bitcoinového daru jen málo závažný, nebo o žádnou kauzu nejde. Zbylá pětina dotázaných nedovedla případ posoudit.

Jako výrazně závažnější ho vidí voliči současné parlamentní opozice. Za velmi či spíše závažnou považuje kauzu 81 procent podporovatelů ANO a 75 procent podporovatelů SPD. Voliči opozice zároveň více doufají, že případ ovlivní výsledky podzimních sněmovních voleb.

Přesun voličů

Voliči vládnoucích stran jsou v hodnocení většinou méně kritičtí. Za velmi či spíše závažnou považuje kauzu 56 procent příznivců koalice Spolu. U příznivců Starostů je to 75 procent a u Pirátů 64 procent.

Z výzkumu vyplývá, že zásadní přesun voličů kvůli bitcoinové kauze nenastal. Pokud by se ale koalici Spolu nepodařilo jejím podporovatelům kauzu dostatečně vysvětlit, může ztratit to, co v posledních týdnech v průzkumech nabrala.

„Voliči Spolu se nechystají odklonit od koalice nějak masivně, můžeme se bavit o nějakých třech až čtyřech procentech, pokud nebude kauza nějak dál eskalovat,“ řekl ředitel STEM Martin Buchtík televizi Prima.

Z výzkumu zatím podle Buchtíka není patrné, ke které straně by se nespokojení voliči Spolu přiklonili. „Technicky vzato by lidé od Spolu mohli přecházet ke STAN. Zatím spíš směřují k tomu, že volit nepůjdou,“ uvedl.

Poslední volební model, který výzkumná agentura zveřejnila o víkendu, ukazuje, že ANO posílilo zhruba o procentní bod na 31,2 procenta. Koalice Spolu naopak o necelý bod oslabila na 21,6 procenta. Na třetím místě se v modelu umístila SPD, která stagnovala na 13,1 procenta. Čtvrtí byli vládní Starostové, ti si nepatrně pohoršili na 10,6 procenta.

Názory Čechů na závažnost bitcoinové aféry sbíral STEM ve dvou vlnách v první polovině června. Výzkumu se zúčastnilo celkem 1041 respondentů.