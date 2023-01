Průzkum: Většina Čechů chce v novém programovém prohlášení vlády boj s cenami energií a zdražováním

Boj s cenami energií i proti zdražování – to jsou dvě hlavní témata, kterým by se měla podle Čechů vláda věnovat ve svém novém programovém prohlášení. Ukázal to průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Mezi 17. a 18. prosincem se ho zúčastnilo přes 1000 lidí. Praha 6:00 1. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dvě třetiny dotázaných v průzkumu Medianu označily jako důležité téma ceny energií. Téměř 60 procent pak označilo jako zásadní také boj proti zdražování. Necelá polovina dotázaných jako důležité označila snižování schodku státního rozpočtu.

Ředitel Medianu Přemysl Čech dodává, že zdražování jako zásadní téma označily častěji ženy. Z řad voličů potom jde v 77 procentech o voliče ANO a ČSSD, 71 procent poté představují voliči SPD.

Naopak by podle Čechů vláda moc nemusela řešit klimatické změny nebo přípravu na další respirační epidemie. Klimatické změny označilo za důležité 16 procent respondentů, přípravu na respirační epidemie 14 procent.

„Oba tyto faktory ustupují do pozadí. Možná to v podstatě ustupuje i z důvodu, že když se řeší problémy, aby bylo čím topit a čím svítit, tak se asi potom míň dbá na to, jestli ta příroda bude úplně zdravá,“ dodává Čech.

Nesouhlas opozice

Vláda chce zveřejnit upravené programové prohlášení do konce března, podle kabinetu je ale nutné prohlášení aktualizovat kvůli válce na Ukrajině a ekonomické a energetické krizi, které s ní jsou spojené. Před časem to uvedl vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Premiér Petr Fiala z ODS taky avizoval, že nechce jít cestou zvyšování daní. To by podle výzkumu Medianu razantně odmítala zhruba čtvrtina Čechů. Naopak by se zvýšením daní určitě souhlasilo 12 procent dotázaných.

Opozice však změnu programového prohlášení kabinetu kritizuje, jelikož přichází po zhruba roce vlády. Pokud vláda programové prohlášení změní, hnutí ANO i další opoziční hnutí SPD se domnívají, že by pak měla znovu žádat sněmovnu o důvěru. Například šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová to považuje za nehoráznost.

Vzhledem k aktuálnímu dění považuje úpravu programového prohlášení za logický krok například komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman.

„To, co se stalo, nemohl nikdo předpovídat. Vláda na to musela nějakým způsobem reagovat. A proto je logické, že by měla přehodnotit ty svoje priority, protože jinak by jí mohlo být právem vyčítáno, že si něco naplánovala, to vůbec neplní a dělá si něco úplně jiného.“