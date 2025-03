Ipsos: Volby by vyhrálo ANO. SPD si polepšilo, Stačilo! a Motoristé by zůstali těsně mimo Sněmovnu

Vítězem voleb, které by se konaly koncem února, by se podle modelu agentury Ipsos stalo hnutí ANO s 36,4 procenta hlasů. Následovala by koalice Spolu s 20,6 procenta a hnutí STAN s 10,6 procenta. Na čtvrtém místě by skončilo SPD, které by volilo 7,5 procenta lidí. Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Sněmovny by skončili Piráti, Stačilo! a Motoristé sobě, vyplynulo z průzkumu. Průzkum Praha 16:05 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Těsně nad pěti procenty by podle únorového modelu byli Piráti, kteří by v případných volbách získali 5,1 procenta hlasů. Hnutí Stačilo! a Motoristé sobě by měli shodně 4,8 procenta.

Agentura ale upozornila na to, že statistická odchylka se v případě těchto subjektů pohybuje v rozmezí plus minus 1,5 procentního bodu, u větších stran je to až plus minus 3,5 bodu.

Přes dvě procenta v modelu dostalo SOCDEM a Svobodní. Dvě procenta hlasů by měla Přísaha a méně než dvě procenta Zelení nebo hnutí PRO.

V porovnání s lednovým modelem nejvíce získalo SPD, které si připsalo 1,8 procentního bodu. Hnutí STAN od té doby ztratilo 1,4 bodu, Stačilo! si odepsalo 0,7 bodu a Motoristé 0,6 bodu. Výsledky ANO, Spolu a Pirátů se proti lednu změnily jen minimálně.

K volbám by v době od 24. do 28. února, kdy agentura průzkum prováděla, přišlo 63 procent lidí. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla volební účast 65,43 procenta.