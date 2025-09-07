STEM: ANO a Spolu si oproti minulému týdnu pohoršily. Do Sněmovny by se dostalo sedm uskupení

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní podle aktuálního volebního modelu agentury STEM s náskokem vyhrálo ANO se ziskem 30,7 procenta. Druhou koalici Spolu by podpořilo 20,3 procenta voličů. Ve srovnání s minulým týdnem si obě nejsilnější uskupení pohoršila. Na třetím místě se drží hnutí SPD, které má podobně jako před týdnem 12,9 procenta. Výsledky modelu v neděli zveřejnila televize CNN Prima News.

Za hnutím SPD následuje STAN se ziskem 10,5 procenta, pro Piráty by hlasovalo 9,2 procenta voličů a hnutí Stačilo, za které kandidují i komunisté a sociální demokraté, má podporu 7,4 procenta.

Do Sněmovny by se teď dostali i Motoristé sobě, kteří by dostali 5,5 procenta. Výsledek nad potřebnými pěti procenty v modelu agentury STEM zaznamenali podruhé za sebou.

Opoziční ANO si oproti předchozímu volebnímu modelu pohoršilo o 0,5 procentního bodu. Koalice Spolu, složená z ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ztratila za uplynulý týden 0,6 bodu.

V přepočtu na mandáty by ANO nyní mělo 68 poslanců, koalice Spolu 43. Dalších 27 křesel by ve Sněmovně obsadili zástupci SPD a 21 mandátů by připadlo Starostům. Piráti by měli 19 poslanců, Stačilo! 14 a Motoristé osm křesel.

Celkem by strany současné vládní koalice obsadily spolu s Piráty, kteří loni odešli do opozice, 83 míst ve dvousetčlenné dolní komoře.

