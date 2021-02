Průzkum: 46 procent Čechů chodí i s příznaky covidu ven. Preferují osobní svobodu před ohledem na druhé

S příznaky covidu-19 nezůstává doma skoro polovina Čechů. Podle vědců to může být jeden z důvodů masivního šíření koronaviru v Česku. Vyplývá to ze studie Světové zdravotnické organizace a německé Univerzity Erfurt, na které se podílely i české instituce. Šetření prováděly mezi jedním tisícem respondentů loni v srpnu, listopadu a letos v lednu. Praha 14:49 10. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle studie Světové zdravotnické organizace se v Česku nejvíce dodržuje pravidlo 3R, ruce, roušky, rozestupy, a to hlavně u seniorů, žen a lidí, kterým se kvůli epidemii koronaviru zhoršila ekonomická situace | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Téměř polovina lidí, 46 procent, nezůstává doma a s příznaky covidu chodí ven. Jsou to častěji lidé, kteří se domnívají, že jsou k infekci náchylní, ale očekávají lehký průběh. V české společnosti je velký podíl těch, kteří preferují osobní svobodu před ohledem na druhé, což se ukazuje v době pandemie jako velmi nevýhodné,“ komentuje výsledky studie Helena Hnilicová z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Za vysoké riziko považuje koronavirus celkem 18 procent dotázaných. Jejich podíl se přitom s vývojem epidemie významně nezměnil.

Podle studie Světové zdravotnické organizace se v Česku nejvíce dodržuje pravidlo 3R, ruce, roušky, rozestupy, a to hlavně u seniorů, žen a lidí, kterým se kvůli epidemii koronaviru zhoršila ekonomická situace.

Naopak nejméně se Češi drží doporučení nenavštěvovat své příbuzné. Podle průzkumu chodí na rodinné návštěvy stále 41 procent lidí.

Ochota testovat se

Víc než polovina respondentů ovšem napsala, že kdyby měla tu možnost, nechala by se testovat. Podle Aleny Šteflové z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je vysoká ochota Čechů k testování daná starostí o své blízké.

„Téměř polovina je prosociální a věří, že tímto způsobem lze ochránit ostatní lidi. Berou to i jako určitou občanskou povinnost. Také věří, že to pomůže zastavit šíření covidu-19 a že je to jejich přáteli a rodinami očekávané,“ říká.

Víc než 70 procent respondentů rovněž uvedlo, že by v případě nákazy nahlásili hygieně své kontakty pravdivě. Podle Šteflové je číslo překvapivě vysoké.

Očkování jako návrat do života

Studie se zabývala taky přístupem lidí k očkování. V lednu s ním souhlasila víc než polovina respondentů, během roku ale číslo kolísalo.

Zatímco v srpnu by se nechalo naočkovat 40 procent respondentů, na podzim jejich podíl klesl na 37 procent a v lednu potom číslo přesáhlo 50 procent. Podle vědců motivuje Čechy k očkování například nedostatek vakcíny nebo to, že u ní nejsou výrazné vedlejší účinky. Lidé také očkování vnímají jako hlavní prostředek k návratu do běžného života.

Otázky ve studii směřovaly i na důvěru obyvatel ve veřejné osoby. Z výzkumu vyplývá, že až 45 procent Čechů považuje epidemii koronaviru jen za mediální humbuk a ovlivňují ji tajné organizace.

„Velké procento lidí věří, že na politická rozhodování mají vliv tajné organizace a že politici často neříkají pravdu o motivech svých rozhodnutí. Je to 45 procent obyvatel,“ vysvětluje Zdeněk Kučera z Ústavu pro zdravotní gramotnost.

Vládě podle průzkumu nevěří 76 procent lidí a ministerstvu zdravotnictví 66 procent. Naopak zdravotníkům důvěřuje přes 80 procent lidí. Podobný průzkum provedla WHO i v dalších 21 státech, výsledky pro srovnání ale zatím dostupné nejsou.