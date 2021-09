PRŮZKUM: Za úspěch Babišovy vlády lidé považují navýšení důchodů, zaostává v dostupnosti bydlení

Za největší úspěch současné vlády považuje polovina Čechů zlepšení životních podmínek důchodců. Kabinet premiéra Andreje Babiše za to chválí hlavně lidé nad 60 let a voliči ANO. Za neúspěch pak lidé považují boj s pandemií koronaviru. Vyplývá to z výsledku průzkumu společnosti median pro Český rozhlas. Praha 7:46 18. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Průzkum Medianu pro Český rozhlas - hodnocení vlády | Zdroj: Median pro Český rozhlas

Téměř polovina lidí si podle průzkumu myslí, že vláda sice řadu věcí, které slibovala, nesplnila, ale udělala mnoho jiných věcí. Třetina lidí si myslí, že se vládě nepodařilo splnit téměř vůbec nic.

Do kritické skupiny respondentů spadají častěji muži a nejmladší skupina od 18 do 29 let společně s vysokoškoláky, studenty, podnikateli a voličů koalicí Piráti a Starostové a SPOLU.

Shovívavější část dotazovaných se pak skládá převážně z lidí nad 60 let, středoškoláků s maturitou, ekonomicky neaktivních a voličů ANO. „Ve skupině lidí nad 60 let je to dokonce 64 % respondentů, ve skupině voličů ANO je to 62 % respondentů a ve skupině ekonomicky neaktivních 59 % respondentů,“ rozvádí shovívavou část dotazovaných ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Lepší životní podmínky

Za největší úspěch současné vlády podle průzkumu považuje polovina Čechů zlepšení životních podmínek důchodců. Na tu upozorňují nejčastěji lidé nad 60 let a voliči ANO. Dále pak došlo podle dotazovaných i k nárůstu kvality v oblasti zdravotnictví nebo dostupnosti práce a zaměstnanosti.

Téměř polovina tázaných pak nezaznamenala žádný rozdíl, co se týče bezpečnosti občanů před kriminalitou.

Data ukazují, že vůbec nejhůř je na tom vláda, co se týče dostupného bydlení, na které si stěžují hlavně voliči koalicí SPOLU a Piráti+STAN, Trikolóry, Svobodných a Soukromníků. Názor, že se situace s dostupností bydlením zhoršila, sdílí lidé napříč všemi věkovými skupinami i stupni vzdělání.

Druhou nejhůře hodnocenou oblastí je stav veřejných financí.

Zvýšení starobních důchodů

Největším úspěchem současné vlády je podle průzkumu zvýšení starobních důchodů, které oceňuje 18 procent dotazovaných. Týká se to především skupin nad 65 let, voličů ANO a ekonomicky neaktivních. Nejméně tuto oblast docenila i skupina lidí s vysokoškolským vzděláním.

Necelá desetina lidí je přesvědčena, že vláda dobře zvládla pandemii koronaviru a je spokojena s opatřeními, které byly zavedeny.

Téměř čtvrtina, tedy 24 procent, si ale stojí za názorem, že se vládě za poslední volební období nepovedlo opravdu nic. Tato skupina je nejvíce zastoupena lidmi ve věkovém rozmezí od 30 do 44 let.

Pandemie koronaviru

Nejžalostněji dopadlo hodnocení týkající se zvládnutí pandemie koronaviru. 17 procent lidí na otevřenou otázku odpovědělo, že vláda tuto krizovou situaci nezvládla. Na druhém místě se dotazovaní nejvíce znepokojují nad výší státního dluhu a špatném stavu veřejných financí.

Průzkum společnosti MEDIAN exkluzivně pro Český rozhlas se uskutečnil ve dnech 27. až 31. srpna 2021. Zúčastnilo se jej 1025 respondentů ve věku 18 a více let.