Prvňáci v Karlových Varech a Sokolově dostali základní výbavu do školy. Přispěla na ně města

Začal nový školní rok a některá města v Karlovarském kraji znovu poskytla peníze školám na základní vybavení pro prvňáky. Například Karlovy Vary podpořily každého žáka první třídy částkou tisíc korun a škola jim z peněz pořídila potřebné pomůcky. Prvňákům v Sokolově město opět zaplatilo školní kufříky s vybavením v hodnotě téměř 1800 korun, říká pro Český rozhlas Karlovy Vary nezávislý místostarosta Sokolova Jan Picka.

A jde se na to, děti vyrážejí do svých tříd

Některá města v Karlovarském kraji znovu poskytla peníze školám na základní vybavení pro prvňáky (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Už od roku 2011 dáváme prvňáčkům k dispozici takzvaný školní kufřík. Tam najdou celkem 41 položek jako propisky, pera, tužky, nůžky. Prostě všechno, co potřebují,“ řekl nezávislý místostarosta Sokolova Jan Picka.

V Chebu dostávají prvňáci od města každý rok dárkový batůžek s logem Chebu a drobnými dárky na přivítanou do školní výuky.

