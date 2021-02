První pacientka v Česku dostala lék bamlanivimab. ‚Průlom v léčbě,’ říká ředitel Thomayerovy nemocnice

Lék bamlanivimab, který má chránit před vážným průběhem covidu-19, dostala v pražské Thomayerově nemocnici první pacientka. Ženu posléze bez komplikací propustili domů. Lék mají zatím pro 500 pacientů. „Pokud je protilátka aplikována a potká koronavirus, dokáže mu zabránit vstupu do buňky a umožní imunitnímu systému, aby ho odstranil dřív než napadne plicní tkáň,” popsala pro Radiožurnál přednostka pneumologické kliniky Martina Vašáková. Praha 13:07 26. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékaři podali prvnímu pacientovi v Česku lék bamlanivimab | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Lék bamlanivimab je určen pacientům s rizikovými faktory, kteří by mohli mít těžký průběh nemoci, skončit v nemocnici a je u nich i riziko úmrtí.

Podmínkou ale je, že ho musí dostat krátce po nakažení. „Je to pro pacienty, kteří mají minimální příznaky, ale mají riziková kritéria, která by naznačovala, že se dostanou do nutnosti navštívit nemocnici znovu a v horším případě skončit na JIP a být ohroženi smrtí,“ popsala Vašáková.

Podle výrobce Eli Lilly omezuje bamlanivimab riziko hospitalizace a úmrtí o 70 procent. Bamlanivimab přitom stačí podat jednou.

„Myslím, že je to docela průlom v léčbě. Zasahuje přímo virus a má velice dobré účinky, i když samozřejmě všechno ukáže čas,“ ředitel Thomayerovy nemocnice Zdeněk Beneš.

Dávky pro 500 lidí

V nemocniční lékárně teď mají ampule pro dalších asi 500 pacientů. Příští měsíc by měla dorazit pětinásobná dodávka. O lék se podělí i s dalšími nemocnicemi v Česku, pokud budou mít vhodné pacienty.

Lékárna Thomayerovy nemonice | Foto: Marie Veselá | Zdroj: Český rozhlas

Do Česka by měl v březnu dorazit i lék od firmy Regeneron, který se taky používá k léčbě covidu 19. Vašáková ale podotkla, že nemocnice nečeká jen na léky z ciziny, ale ve spolupráci s vědci a lékařskými fakultami vyvíjí i léky vlastní. Nyní se zkouší klinicky molekuly, které by mohly být účinné u těžších forem nemoci.

Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom kritizoval klinickou skupinu ministerstva zdravotnictví za rozhodování o nových lécích proti covidu. Podle předsedy vlády je její přístup velice rezervovaný. Chce o tom mluvit s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO).