První den: poslanci složili slib a začali jednat o výborech. Kdo chce co v nové sněmovně?

Státní hymnou začala ve 13 hodin ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Nově zvolení poslanci složili slib a začali jednat o počtu orgánů sněmovny a jejich složení. Před jednáním dolní komory jednotlivé poslanecké kluby na tiskových konferencích shrnuly své postoje před volbou sněmovních orgánů. Praha 14:07 20. 11. 2017 (Aktualizováno: 15:00 20. 11. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci a vláda na ustavující schůzi Poslanecké sněmovNy | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

ANO: Nedojde na každého

„Držíme se poměrného systému, respektujeme, jak voliči rozdali karty. Udělali jsme ústupky, aby byli všichni relativně spokojeni,“ uvedl ve sněmovně předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

ANO si například nenárokuje místopředsednická místa. Může se podle něj ale stát, že menší subjekty s šesti sedmi poslanci nemusejí být spokojeny. Do čela sněmovny ANO prosazuje svého kandidáta Radka Vondráčka.

O sestavování menšinové vlády Babiš řekl, že míří do finále. Blíže ale její složení nechtěl komentovat.

Piráti: Podpoříme Gazdíka

Poslanci České pirátské strany oznámili před zahájením schůze sněmovny, že podporují do čela mandátového a imunitního výboru sněmovny Petra Gazdíka (STAN).

Analýza: nová sněmovna zastupuje hlavně důchodce, lidi se základním vzděláním a manuálně pracující Číst článek

Předseda strany Ivan Bartoš uvedl, že při hlasování o kandidátech na místopředsedu sněmovny z KSČM a SPD bude rozhodnutí na jednotlivých poslancích Pirátů. Podpora pro zástupce těchto dvou stran je podle něj mezi pirátskými poslanci „vlažná“.

Už dříve Piráti oznámili, že jako předsedu sněmovny podpoří Radka Vondráčka (ANO). Toho by měli kromě ANO podpořit také komunisté, poslanci SPD a Piráti. Strany však zároveň hovoří o tom, že budou v opozici, jen KSČM za určitých okolností připouští toleranci vlády ANO.

Bartoš zopakoval, že strana navrhuje za svého zástupce do vedení sněmovny Vojtěcha Pikala. Podporovat bude i kandidaturu předsedy ODS Petra Fialy na místopředsedu dolní komory.

SPD: Koten nemá vazby na Rusko ani USA

Hnutí Svoboda a přímá demokracie navrhuje do čela hospodářského výboru svého místopředsedu Radima Fialu, na šéfa bezpečnostního výboru pak nominovalo lídra své kandidátky na Vysočině Radka Kotena.

Průzkum: většina Čechů si nepřeje předčasné volby. Předseda sněmovny by měl být z ANO Číst článek

Předseda strany Tomio Okamura se ostře ohradil proti novinářskému dotazu týkajícímu se toho, zda je Koten spojen s Ruskem či sdílí odkazy tzv. dezinformačních webů. Koten podle vedení strany nemá „žádné vazby na Rusko či Spojené státy“.

Okamura označil za přijatelnou variantu, aby se do čela mandátového a imunitního výboru postavil zástupce komunistů. „Nemáme problém tuto variantu podpořit,“ řekl. O podpoře Gazdíka hnutí nejednalo.

KSČM: Navrhujeme pět místopředsedů

Ustavující schůze Poslanecké sněmovny by podle KSČM mohla skončit už tento týden. Prioritou je podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, aby výbory začaly pracovat na schválení státního rozpočtu.

Odhalovat bionické nohy? Prý to není podle etikety, ale omezovat se nebudu, říká hendikepovaná poslankyně Číst článek

Krátce před zahájením schůze Filip potvrdil, že komunisté podpoří do čela sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO.

Do čela mandátového a imunitního výboru komunisté nominují Stanislava Grospiče. Při debatě o složení sněmovny komunisté navrhnou, aby vzniklo pět místopředsednických postů.

Kromě ústavně právního výboru by se pak neměl zvyšovat počet poslanců ve výborech.

ČSSD: Ne SPD a Babišovi

Sociální demokraté nepodpoří na místopředsedu sněmovny předsedu hnutí SPD Tomia Okamuru ani žádného jiného zástupce tohoto uskupení. Sociální demokraté považují SPD za extremistické hnutí, jehož názory jsou v rozporu s českou Ústavou.

Předseda poslaneckého klubu Jan Chvojka neupřesnil, zda ČSSD podpoří na předsedu sněmovny Radka Vondráčka (ANO). „My počkáme na nominace, které budou zítra (v úterý). O Radku Vondráčkovi a ostatních se budeme ještě bavit, jsme připraveni respektovat princip poměrného zastoupení,“ uvedl Chvojka.

KDU-ČSL: Nezodpovědné ANO

Předseda lidovců Pavel Bělobrádek zkritizoval hnutí ANO za způsob vedení jednání o ustavení sněmovny.

Strany a hnutí po volbách vyúčtovávají kampaně: nejvíc zatím utrácela ČSSD, zaostává ODS a ANO Číst článek

„Žádná dohoda zatím není, pokud vím, tak ani nebylo žádné jednání všech politických stran, které by hnutí ANO svolalo a kde bychom si potvrdili rozdělení výborů. Považuji to za nezodpovědné, jsem přesvědčen, že v den, kdy sněmovna začíná svoje jednání, by mělo být jasno, jak jsou rozděleny výbory,“ řekl. Představitelé ANO se podle něj věnují kampani, místo aby řešili povolební situaci.

Bělobrádek v pondělí zopakoval, že lidovci by v případě jednání o koalici trvali na svých podmínkách stanovených před volbami, tedy že v kabinetu nesmí mít žádná strana absolutní většinu a žádný člen vlády nesmí být trestně stíhán.

TOP 09: Pozor na další opoziční smlouvu

Volba předsedy Poslanecké sněmovny bude testem, zda platí prohlášení stran, že budou v opozici, řekl před zahájením ustavující schůze komory šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Pokud post získá kandidát ANO Radek Vondráček, bude to podle Kalouska díky stejné většině, která chce umožnit vládnout menšinovému kabinetu ANO, třeba i bez důvěry. Kalousek varoval před vznikem druhé opoziční smlouvy, tentokrát však nikoliv přiznané, ale ve formě tichých společníků.