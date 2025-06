První model sbíraný po vypuknutí bitcoinové kauzy. Podpora koalice Spolu se nehroutí, mírně ale oslabila

Červnový volební model NMS Market Research ukazuje stabilní první pozici hnutí ANO s 30,5 procenta. Druhá koalice Spolu mírně oslabila na 19,7. A třetí by po dalším nárůstu skončila SPD se svým doposud nejvyšším ziskem 16,7 procenta. Výzkumníci ale upozorňují, že u SPD může jít o jednorázovou výběrovou chybu. Zpátky na svých hodnotách jsou s 11,9 Starostové, zatímco Motoristé se dál propadají a získali by jen 3,6 procenta hlasů. volební model Praha 11:01 6. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hnutí ANO si drží stále výrazný náskok na druhou koalici Spolu. V červnu by dosáhlo na 30,5 procenta hlasů, což je prakticky stejný výsledek jako v květnu. Spolu oslabilo na 19,7 procenta a po setrvalém růstu od začátku roku v měření NMS poprvé kleslo. Meziměsíční ztráta dvou procentních bodů je ale v rámci statistické odchylky.

Dobrou zprávou pro Spolu může být i zjištění výzkumníků, že voličské jádro a volební potenciál zůstává i po vypuknutí bitcoinové kauzy stabilní.

Doba sběru červnového modelu totiž byla od 30. května do 3. června a jde tak o první měření, které započalo až po prvních mediálních zmínkách o tom, že ministerstvo spravedlnosti pod vedením Pavla Blažka z ODS přijalo miliardu korun v bitcoinech od Tomáše Jiřikovského, který si v minulosti odseděl trest za obchod s drogami, zpronevěru a nedovolené ozbrojování.

„V červnu zůstává podpora stran víceméně stabilní, především optikou dvou soupeřících bloků – vládního a opozičního. Data pro červnový volební model jsme sbírali v průběhu rozkrývání bitcoinové kauzy a je otázkou, zda se do dat kauza propsala, nebo nás to ještě čeká,“ komentuje politická analytička NMS Market Research Tereza Friedrichová.

A doplňuje, že bude v dalších měsících zajímavé sledovat, jak na kauzu voliči Spolu zareagují.

„Mají tři možnosti – buď budou Spolu podporovat nadále, nebo přikloní se k některé z ideově blízkých alternativ. Poslední možností je, že k volbám nebudou chtít vůbec přijít. Jak víme i z dalších výzkumu, zásadní etické prohřešky dokážou s volební účastí dost zahýbat,“ doplňuje Friedrichová.

Největší voličské překryvy má koalice Spolu s hnutím STAN, které v červnovém modelu NMS zaznamenalo nárůst o dva procentní body, stále zůstává na čtvrté pozici, i v tomto případě ale jde o posun v rámci intervalu spolehlivosti. Starostové se tím navíc po květnovém poklesu vrátili na hodnoty, na kterých byli v posledních měsících.

Další růst SPD

Třetí by v modelu NMS již třetí měsíc v řadě skončila SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO. Společná kandidátka by získala 16,7 procenta hlasů, což je o tři procentní body více než minulý měsíc a největší posun ze všech měřených subjektů.

Agentura NMS ale upozorňuje, že vysoká podpora SPD v červnu souvisí se značnou volatilitou volební soutěže v opozičním táboře a vysoký výsledek SPD tak může být částečně důsledkem výběrové chyby.

„U SPD se může jednat o výkyv, který může být částečně způsoben výběrovou chybou. Pro červnový model jsme sbírali vzorek 1000 osob. Pokud bychom nasbírali jiný vzorek 1000 osob, výsledky se budou opět mírně lišit. V našem případě se jedná o situaci, kdy nám do průzkumu vstoupilo více voličů SPD, než je jejich reálné zastoupení v populaci,“ upřesňuje Friedrichová.

„Tyto nepřesnosti zachycujeme v rámci intervalu spolehlivosti, který nám v červnovém modelu udává, že výsledky SPD se pohybují pravděpodobně někde mezi 13,7–19,8 procenta. Myslím si, že se v tomto případě bude jednat spíše o tu nižší hranici,“ dodává analytička.

Boj kolem 5 procent

Piráti by v červnu získali 6,2 procenta hlasů, což je v posledních měsících stabilní hodnota jejich podpory.

Po květnové nižší podpoře se těsně nad pět procent vrátilo hnutí Stačilo!, které by získalo 5,2 procenta.

Další propad zaznamenali Motoristé sobě, kteří by v červnu získali jen 3,6 procenta, do Sněmovny by se tak nyní pravděpodobně nedostali. Přitom ještě v březnu dosahovali v modelu NMS na téměř dvojnásobná čísla.

Rozložení sil

Dle aktuálního modelu by ANO mělo ve Sněmovně 74 poslaneckých křesel, SPD se spojenci by v květnu získala 38 mandátů, což by současné sněmovní opozici stačilo na pohodlnou většinu.

S připočtením hnutí Stačilo! by měly tyto strany dohromady ústavní většinu 120 hlasů.

Strany původní vládní pětikoalice by získaly dohromady jen 80 křesel.

Celkově by se do Sněmovny v červnu mohly dostat čtyři až sedm politických stran. Piráti, Motoristé a Stačilo! nemají účast jistou, spodní hranice intervalu spolehlivosti se u nich pohybuje pod pětiprocentní hranicí. Mimo šanci na samostatný vstup do Sněmovny zůstávají SOCDEM s rovnými dvěma procenty, Zelení s 1,6 a Přísaha s 1,3. Voleb by se v květnu zúčastnilo 57,1 procenta oprávněných voličů. Volební účast v průběhu několika posledních měsíců osciluje přibližně o devět procentních bodů níž, než byla účast ve volbách do Sněmovny v roce 2021 (65,4 procenta). „Děje se tomu tak především proto, že do volebního modelu vstupuje velké procento váhajících voličů," upozorňují výzkumníci NMS. Výzkumu se na přelomu května a června zúčastnilo 1009 respondentů.