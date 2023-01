Prvnímu dítěti narozenému v samostatnému Česku poslal blahopřání i Havel. Teď slaví 30. narozeniny

Česko si v neděli připomíná 30. výročí vzniku samostatné republiky. A stejně starý jako stát je i Jakub Vala, který se pyšní prvenstvím prvního dítěte narozeného v samostatném Česku. Na svět přišel vteřinu po půlnoci 1. ledna 1993 v třebíčské porodnici. Praha 7:54 1. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vale na svět přišel vteřinu po půlnoci 1. ledna 1993 v třebíčské porodnici | Zdroj: Archiv Jakub Vala

Je jasné, že si svoje narození nemůžete pamatovat, ale co vám o tom prvenství říkali rodiče?

Narodil jsem se císařským řezem už v první vteřině roku a měl jsem přes 4 kila a 53 centimetrů. Tehdy za maminkou do porodnice přijela televize a spousta dalších novinářů. Na nějakém místním vítání občánků v Malovaném domě mě přivítal dokonce tehdejší ministr zdravotnictví a přijela i Dáša Patrasová. A prý mi blahopřání poslali i prezident Václav Havel a arcibiskup Miloslav Vlk.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o prvním dítěti narozeném v samostatné České republice

Jste sice první dítě narozené v samostatném Česku, vaše maminka je ale ze Slovenska.

Ano, maminka se do Třebíče přistěhovala teprve v lednu 1992, předtím bydlela v Bratislavě. Tím, že jsem od narození v Česku, tak se sice cítím jako Čech, ale na Slovensko jezdíme často za rodinou, a proto celý národ vnímám jako bratry.

A umíte slovensky?

Určitě. Myslím si, že umím velmi dobře – i tím, že jsem část dětství trávil u babičky a dědečka na Slovensku, u Zvolena.

Z Třebíče jste se ale nepřestěhoval rovnou do Prahy, vaše cesta vedla přes Brno.

Ještě když jsem chodil do školky, tak jsme se s našima stěhovali do Brna – tam jsme bydleli v Líšni a pak v Králově Poli. V Brně jsem chodil i na IT gymnázium, pak mě ale zlákala ekonomie, tak jsem ji šel studovat na Vysokou školu báňskou do Ostravy.

Dýdžejing je v posledním roce Valův největší koníček | Foto: Tomáš Maleček | Zdroj: Český rozhlas

Pak jste šel pracovat do Prahy?

Ano, rovnou. Tady mám na starosti finance velké mezinárodní zemědělské skupiny, která shodou náhod operuje na Ukrajině. Největší polnosti máme u Charkova, bohužel v místech, kde probíhaly největší konflikty, další pak u Kyjeva.

Vidím tady u vás v obývacím pokoji poměrně velký mixážní pult. Proč jste si ho pořídil?

Dýdžejing je v posledním roce můj největší koníček. Teprve loni jsem začal hudbu mixovat, teď už jsem ale o něco dál, chytla mě hudební produkce. Drtivou většinu volného času sedím nad počítačem u softwaru na tvorbu písniček.

Takže i skládáte?

Učím se to, mám tam nějaké úryvky, ale zatím nic, co by se dalo publikovat.