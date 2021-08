‚První podpora od Tomáše.‘ Šéf KSČM Filip má finančnímu úřadu vysvětlit podezřelý půl milion

Na českobudějovický finanční úřad dorazilo minulý týden neobvyklé udání: Národní centrála proti organizovanému zločinu žádá, aby berní úředníci doměřili místopředsedovi sněmovny a šéfovi KSČM Vojtěchu Filipovi daň. Důvod? Podle policejního podání zatajil v příjmech 500 000 korun. Původně se přitom detektivové snažili doložit, že půlmilionová částka byla úplatkem.

„Policejní orgán prověřoval podezření ze spáchání přečinu nepřímého úplatkářství a dospěl k závěru, že ve věci nejde o trestný čin,“ potvrdil informace serveru iROZHLAS.cz státní zástupce Zdeněk Matula, jenž případ dozoroval. „Současně však dospěl k závěru, že může jít o jednání postižitelné podle jiného právního předpisu,“ dodal Matula.

Konkrétněji: policisté v takzvaném odevzdání věci, zaslaném na finanční úřad, píší o „doměřovacím daňovém řízení včetně uložení sankce za toto deliktní jednání“.

Údajný daňový delikt šéfa českých komunistů souvisí se zdravotnickou korupční aférou. A sám Filip v ní figuroval jako hlavní podezřelý.

Filip: K ničemu nedošlo

Jak se podařilo serveru iROZHLAS.cz zrekonstruovat, Filip měl podle policie peníze přijmout v roce 2018 od podnikatele Tomáše Horáčka, stíhaného za rozsáhlou korupci. Do protokolu vyšetřovatelé zapsali i přesné datum, částku a místo: 17. dubna 2018, 500 tisíc korun, Sněmovní 4, Praha 1. „Prověřováním bylo zjištěno, že k předání uvedené částky skutečně došlo,“ napsali vyšetřovatelé do dopisu finančnímu úřadu, s jehož obsahem se server iROZHLAS.cz seznámil.

Horáček a nemocniční kauzy Podnikatel Tomáš Horáček spolu s dalšími lidmi podle policie ovlivňoval přidělování zakázek v nemocnicích, za což měl žádat úplatky. Vedle Horáčka policie už dříve zahájila stíhání bývalé ředitelky Nemocnice na Bulovce Andrey Vrbovské, někdejšího ředitele stejné nemocnice Františka Nováka nebo bývalého poslance ODS Marka Šnajdra.

Kvůli údajné manipulaci zakázek v některých pražských nemocnicích začali detektivové Horáčka stíhat v červnu 2018. Policisté v kauze prověřovali například veřejné zakázky na ostrahu objektů, dodávku hygienických potřeb nebo pořízení osobních aut.

Kromě Horáčka, kterého policisté považují za ústřední postavu kauzy, bylo v červnu 2018 obviněno ještě dalších osm lidí. Okruh obviněných se ale později ještě rozrostl. Počátkem června 2019 státní zástupce Zdeněk Matula uvedl, že ve věci je stíháno šest právnických a 14 fyzických osob.

Sám Filip připouští, že se jej policisté na půl milion vyptávali. „Podání vysvětlení je klasický úkon, kterého nemám důvod se neúčastnit,“ reagoval šéf komunistů. „Řekl jsem, jak jsem pana Horáčka poznal a kdy jsem s ním jednal. Neměl jsem, co tajit,“ přiblížil dále Filip výpověď před vyšetřovateli. Že by sumu od stíhaného podnikatele inkasoval, odmítl. „K ničemu takovému nedošlo,“ tvrdí politik (celý rozhovor s Vojtěchem Filipem čtěte ZDE).

Jenže policisté o předání peněz nepochybují. V „odevzdání věci“ napsali, že získali svědectví tří lidí. A co víc: důkazy nalezli i v mobilním telefonu, který zabavili Horáčkovi. Ten sám se nadto přiznal, předání peněz do detailu popsal a označil i muže, který měl údajnou transakci zprostředkovat. Podle jeho tvrzení jim byl Lukáš Gibiec, mediální poradce a někdejší Filipův asistent.

„Na recepci sněmovny jsem mu předal papírovou tašku, ve které byla lahev alkoholu a obálka s částkou 500 000 korun,“ nadiktoval policistům do protokolu Horáček s tím, že pak společně odešli do Filipovy kanceláře. „Gibiec tašku s hotovostí položil na malý stůl s informací: ‚Zde je první podpora od Tomáše‘. Vojtěch Filip na to pokývl a poděkoval,“ stojí v Horáčkově výpovědi.

Prostředník Gibiec si nejprve nemohl vzpomenout, zda jej policie kvůli půl milionu vyšetřovala. „To vůbec netuším,“ odpověděl po několika vteřinách ticha. Následující dotaz už nezodpověděl. „A vy mě máte odkud? Od policie?“ zeptal se a položil telefon.

Na další volání nereagoval. „Jsem za volantem,“ napsal v SMS. V další textovce poukázal na mlčenlivost. „S odkazem na ustanovení § 8b odst. 1 tr. řádu nesmím nikomu dále poskytnout žádné informace, na které se vztahuje ustanovení § 8a odst. 1 tr. řádu. Děkuji za pochopení,“ uvedl.

Horáček chtěl peníze vrátit

Jak Horáček na policii popsal, Filip prý slíbil, že za předané peníze pomůže do funkce politické náměstkyně ministerstva zdravotnictví Andree Vrbovské, někdejší šéfce Nemocnice Na Bulovce a Horáčkově spolupracovnici. Součástí dohody byla údajně i cesta poslanců zemědělského výboru do Kazachstánu, kterou vedl Filip coby místopředseda sněmovny.

„Program zahraniční mise byl na základě pokynu Vojtěch Filipa z velké části pozměněn. Pro část výpravy byla naplánována návštěva několika tamních nemocnic a ministerstva zdravotnictví. Na těchto jednáních Filip aktivně prosazoval zájmy společností z mé skupiny,“ vypověděl Horáček. S Filipem se podle svých slov naposledy setkal 27. června 2018. Řešili zásadní problém - jak přimět hnutí ANO, aby Vrbovskou ve vedení ministerstva akceptovalo.

Šéf KSČM Vojtěch Filip (vlevo) a jeho někdejší asistent Lukáš Gibiec při návštěvě jedné z kazachstánských nemocnic | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Avšak den nato byl Horáček zatčen. A jelikož ve vazbě skončila i Vrbovská a z kazachstánských obchodů nic nevzešlo, domáhal se Horáček vrácení peněz. Za Gibiecem dokonce poslal svou advokátku.

„Uvedla, že jí Gibiec vrácení částky 500 000 přislíbil. Později s ní přes veškeré přísliby přestal komunikovat,“ popsal svou verzi příběhu do úředních protokolů Horáček, který se v nemocniční korupční kauze snaží získat statut spolupracujícího obviněného (viz box Kauza Horáček a nemocniční kauzy).

Sám Horáček serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že jeho vyjádření v policejním protokolu stále platí. „Vámi uvedené informace se zakládají na pravdě,“ sdělil.

„Je to životní etapa, na kterou rozhodně nejsem hrdý. Více k tomu nemám co říct,“ dodal.

Krácení daně? Chybělo 25 tisíc

Vyšetřovatelé měli za to, že půl milion lze kvalifikovat jako úplatek. A proto Horáčka, Filipa a prostředníka Gibiece prověřovali pro podezření z přečinu nepřímého úplatkářství.

Proč je nakonec neobvinili, nelze s jistotou tvrdit. „Na základě provedeného šetření policejní orgán dospěl k závěru, že prověřovaným jednáním nebyly naplněny všechny znaky ani skutkové podstaty přečinu nepřímého úplatkářství,“ reagoval na upřesňující dotazy státní zástupce Matula. Konkrétnější být nechtěl.

„Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý.“ Vojtěch Filip (předseda KSČM)

Podle advokáta a bývalého státního zástupce Jana Vučky přitom nejde o nic neobvyklého. „Může se snadno stát, že policie zdokumentuje, že došlo k předávce peněz, ale už není schopná spolehlivě prokázat, za co to bylo. V takovém případě pak není možné věc stíhat jako úplatkářství,“ vysvětlil.

Jak policisté popisují ve zmiňovaném dopise, zabývali se i variantou, zda se Filip nedopustil trestného činu krácení daně. I tady narazili. Aby jej mohli obvinit, musel by zkrátit daň „ve větším rozsahu“, což znamenalo o více než 100 000 korun. Podle platné sazby ale daně měl krátit pouze o 75 tisíc.

„Skutečnost, že zkrácená daň z příjmu nepřesáhla minimální hranici nutnou pro vznik trestní odpovědnosti, však neznamená, že jde o jednání beztrestné,“ vysvětlují policisté, proč případ odevzdali do rukou finančního úřadu.

Ten by měl podle specialisty na daňové právo Ondřeje Lichnovského nejdříve Filipa vyzvat k podání dodatečného daňového přiznání. „Pokud má finanční úřad relevantní indicie, že je daňová povinnost nesprávně, je to podle Nejvyššího správního soudu jeho povinnost,“ popsal advokát.

Pokud politik odmítne, měla by následovat daňová kontrola, během níž mu může být stanoveno vedle doplatku na dani a úroků z prodlení také penále.

Samotný Filip ale trvá na tom, že se nedopustil ničeho nezákonného a že příjmy má v pořádku. Policejní krok vnímá jako pokus jej zdiskreditovat před blížícími se volbami. „Jsem na útoky na sebe před volbami zvyklý,“ uvedl předseda komunistické strany Filip.

Už dříve vyšlo najevo, že Filip za Horáčkův byznys nelobboval pouze v Kazachstánu. Na přelomu let 2017 a 2018 poslal Vojtěch Filip na Finanční úřad Ústeckého kraje tři dopisy, v nichž ostře kritizoval kontroly, které upozornily na možné porušení rozpočtové kázně. Předseda KSČM postup úřadu označoval za šikanózní, diskriminační, účelový a nezákonný – s jediným cílem poškodit dobré jméno Horáčkova podniku. V Horáčkův prospěch intervenoval i u České správy sociálního zabezpečení (popsali jsme ZDE).

Tomáš Horáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz