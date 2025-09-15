První polovina týdne bude chladnější a proměnlivá, od středy se oteplí. O víkendu se vrátí letní teploty

Počasí v Česku bude v první polovině týdne proměnlivé, meteorologové očekávají sluníčko, déšť a bude i větrno. Nejvyšší denní teploty v úterý a ve středu klesnou pod 20 stupňů Celsia, pak se začne oteplovat a o víkendu by se mohly dostat i nad 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho vyjádření na facebooku.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Počasí, podzim, ilustrační foto

Proměnlivé a chladné počasí ve druhé polovině týdne vystřídá oteplení (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„První polovina bude dynamičtější a proměnlivější, od čtvrtka ale začne být počasí stabilní, postupně slunečné a velmi teplé. Na víkend se výrazně oteplí a teploty se dostanou místy i nad letních 25 stupňů Celsia. Ochlazení pak přijde od západu buď v neděli, nebo až na začátku příštího týdne,“ uvedl ČHMÚ.

V pondělí předpokládají meteorologové od rána hodně oblačnosti v Čechách, naopak na Moravě a ve Slezsku může být první polovina dne i slunečná. Od západu se také vyskytnou v Čechách přeháňky nebo občasný déšť. Výjimečně se mohou vyskytnout i bouřky, vyšší pravděpodobnost bude k večeru. Denní maximální teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia.

U Hodonína se vyskytlo tornádo. V neděli budou v Česku dál četné bouřky a přeháňky

Číst článek

Úterý bude chvílemi i slunečné a větrné a oproti dnešku chladnější. Foukat bude zejména v Čechách s nárazy i kolem 55 kilometrů za hodinu. Přeháňky jsou pravděpodobnější na horách, jinde jen výjimečně, odpolední maxima očekávají meteorologové kolem 19 stupňů.

Ve středu bude oblačnosti opět více, hlavně v Čechách, odpoledne a večer se v Čechách místy objeví slabší déšť nebo přeháňka. Maximální denní teploty budou mezi 14 až 18 stupni, na jihu Moravy až 20 stupňů.

Ve čtvrtek bude zpočátku oblačnosti hodně a místy se objeví slabší déšť, během dne se ale od západu začne vyjasňovat. Počasí bude stabilní, denní maxima vystoupají na 19 až 23 stupňů Celsia.

„V pátek a sobotu nás čekají stabilní a slunečné dny beze srážek – jen v pátek může ještě na Moravě a ve Slezsku doznívat zpočátku nějaký slabší déšť. Teploty půjdou nahoru, pátek 21 až 26 stupňů a sobota 22 až 27 stupňů. Změna v počasí pak nastane buď v neděli, nebo až na začátku dalšího týdne, zde je zatím nejistota,“ uvedli meteorologové.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme