Začíná nový školní rok, do lavic usedá 1,5 milionu žáků. Ministerstvo plánuje pro letošek změny

Na základních a středních školách začíná v pondělí nový školní rok. Po dvouměsíčních letních prázdninách usedne do lavic přes milion žáků základních škol a téměř půl milionu studentů středních škol. Na některých školách přivítají děti vedle učitelů jako každý rok i politici. České školství čeká řada změn – některé už v tomto školním roce, některé se projeví až v dalších letech. Praha 7:33 4. září 2023

Prezident Petr Pavel ráno zavítá na základní školu v Bukovanech u Sokolova a základní a mateřskou školu v Sadově na Karlovarsku. Premiér Petr Fiala (ODS) společně s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN) navštíví Střední zahradnickou školu v Rajhradě nedaleko Brna. Při té příležitosti tam oba vládní politici představí podrobnosti o reformách ve školství a jejich financování.

Ministerstvo školství chce už v tomto školním roce mimo jiné prosadit, aby uchazeči o studium na středních školách mohli podávat místo dvou papírových přihlášek jako dosud tři přihlášky elektronickou cestou.

Na přijímací zkoušky budou mít stále dva pokusy. Mohli by ale určit pořadí vybraných oborů podle toho, o který mají největší zájem. Odpadl by tím dosavadní složitý a vleklý proces podávání zápisových lístků a odvolání, který znamenal zátěž pro školy, žáky i rodiče.

„Pro první kolo si napíši tři školy. Když se nedostanu na tu nejpreferovanější, na tu první, dostanu se na druhou. A když řeknu, že na tu druhou nechci, tak ztrácím první kolo a musím spoléhat na druhé,“ vysvětlil pro Radiožurnál ministr školství.

Střední školy nebudou v budoucnu podle Beka muset při přijímacím řízení povinně zohledňovat studijní výsledky, kterých žáci dosáhli při základním vzdělávání. „Myslím, že tohle má být ponecháno na rozhodování škol. Mají mít nějaký manévrovací prostor. Pracují s různými typy uchazečů. Myslím, že je správný krok dát větší zodpovědnost školám, a ne to striktně regulovat z úrovně státu,“ doplnil ministr.

Podle ministra Beka si teď plán převezmou vládní poslanci a předloží ho jako poslanecký návrh. Dokument by chtěl mít schválený nejpozději v listopadu.

Bek při květnovém nástupu do čela ministerstva řekl, že se chce soustředit také na úpravu učebních plánů, podle nichž se mají žáci vzdělávat, posílení všeobecného charakteru středního vzdělávání či dostupnost škol. Chce diskutovat o prodloužení povinné školní docházky tak, aby do vzdělávacího systému vtáhl ty, kteří se ani nepokusí o vstup na střední školu. Nevyloučil v té souvislosti možnost zrušení devátých tříd.

V Česku je podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu 4261 základních a téměř 1300 středních škol.

V minulém školním roce počet dětí v českých školách oproti předchozímu vzrostl, a to zejména kvůli přijímání ukrajinských dětí. Nejvíce se zvýšil podíl žáků na základních školách. Bylo jich celkem 1 007 778, tedy meziročně o 4,5 procenta více. V mateřských školách se vzdělávalo asi 369 tisíc dětí, tedy meziročně o 2,4 procenta více. Na středních školách studovalo o 3,8 procenta více než loni, tedy celkem 463 200 studentů.

Dopravní změny

Policie v Česku dohlédne na bezpečnost žáků v okolí škol. Loni děti podle policejních statistik zavinily celkem 277 dopravních nehod, asi o 40 méně než o rok dříve. Ani jedna neskončila tragicky. Začátek školního roku je podle policie vždy nejrizikovější.

„Jako každý rok chystáme na první týden po prázdninách na návrat dětí do škol naši akci Zebra se za tebe nerozhlédne. Policisté budou v blízkosti škol dohlížet na správné a bezpečné přecházení žáků při návratu do školy,“ řekl pro Radiožurnál mluvčí policejního prezidia David Schön.

Kromě žáků by ale měli zpozornět po letních prázdninách i řidiči. „Měli by si dávat pozor u zastávek MHD poblíž škol. Všímat si dětí třeba na kolech a koloběžkách, kterými pojedou na vyučování. A jistě můžeme čekat dopravní komplikace, které vzniknou v důsledku toho, že rodiče povezou děti autem do školy,“ upozorňuje nezávislý expert bezpečnosti silničního provozu Robert Vacek.

Se začátkem školního roku nastávají i některé změny v dopravě. České dráhy od pondělí obnovují provoz některých vlaků, které o prázdninách nejezdily.

Takzvané školní vlaky se vrátí například mezi Strakonice a Blatnou, z Chocně do Vysokého Mýta, na trať mezi Pelhřimov a Tábor, do úseku Dobruška-Opočno pod Orlickými horami a na další místa republiky.

Také MHD v řadě měst se po omezeném prázdninovém provozu začne znovu řídit běžným jízdním řádem.

První delší volno čeká žáky a studenty koncem října při tradičních podzimních prázdninách, které letos vycházejí na 26. a 27. října.