OBRAZEM: Žáci přivítali ‚covidový rok‘. Dvě desítky škol kvůli karanténě dnes neotevřely vůbec

V ZŠ Litvínovská 600 v Praze 9 a v ZŠ Marjánka v Praze 6 mohli prvňáčky jejich rodiče doprovodit do lavic pouze výjimečně a s povinně nasazenou rouškou.

„I přes zhoršenou epidemickou situaci bychom chtěli pokračovat v zaběhnutém schématu vzdělávání,“ vysvětlila opatření ředitelka školy v Praze 9 Věra Cyprichová.

Podle ředitelky ZŠ Marjánka Anny Niklové rodiče nařízení respektovali. Problém nebyl ani s tím, že by děti odmítaly nosit roušky.

Například ZŠ Antonína Čermáka v Praze 6 v minulosti pouštěla rodiče s prvňáky až do třídy a letos to podle ředitele Petra Karvánka neudělala. Méně přísní byli v Masarykově ZŠ v Klánovicích u Prahy. Doprovod s prvňáky zde do tříd pustili. Vstup dospělým však byl dovolen pouze v rouškách a v počtu maximálně dva dospělí na dítě, uvedl ředitel školy a předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Hygienici v pátek zařadili Prahu do druhého stupně rizika nákazy koronavirem, nezavedli ale pro hlavní město žádná přísnější opatření, než platí ve zbytku republiky. Rozhodnutí o povinném nošení roušek ve společných prostorách tak bylo na ředitelích jednotlivých škol. Roušky zavedly například některé školy v Praze 9 a většina škol v Praze 6.

Ve školách v novém školním roce platí podle oslovených ředitelů a gesčních radních městských částí přísnější hygienická opatření. Děti dodržují rozestupy, častěji si myjí ruce a prostory školy se dezinfikují.

„V základních školách Litvínovská 600 a Novoborská, které jsou v naší městské části největší, jsou u vstupů do budov instalovány termokamery,“ uvedl radní pro školství v Praze 9 Zdeněk Davídek (TOP 09). V ZŠ Marjánka se podle ředitelky Niklové určilo i to, po kterých schodištích se bude chodit nahoru a po kterých dolů, aby se třídy na chodbách potkávaly co nejméně.

Hygienické pomůcky a dezinfekce obdržely mnohé školy od svých zřizovatelů na jaře nebo o prázdninách. Jen výjimečně bylo potřeba dokupovat další, uvedli ředitelé.

První školní den | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zavřené školy

V podzimních a jarních měsících budou omezení nezbytná, řekl při zahájení v Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy ministr školství Robert Plaga (za ANO). Podle seznamu spolku Pedagogická komora bylo v pondělí večer v karanténě 20 mateřských, základních a středních škol a gymnázií.

„Škol, které jsou zavřeny z rozhodnutí krajských hygienických stanic, je v tuto chvíli nad deset,“ prohlásil ministr. Podle něj v dalších školách o posunutí začátku školního roku rozhodli ředitelé.

Neotevřelo tak do 20 škol z celkem 12 tisíc, uvedl Plaga. „Není to ohniskově. Spíše to jsou nahodilé výskyty po celé republice,“ dodal.

Podle Plagy je logické, že se covid-19 žákům a učitelům nevyhne a karantény ve školách budou. Neměly by být ale rozsáhlé a dlouhé. „Pevně věřím, že to školy zvládnou a že ty maximálně čtrnáctidenní výpadky jednotlivých tříd nebo stupňů dokážou v průběhu školního roku dohnat,“ uvedl ministr. S doučením loňské látky by měli v září ve školách pomoci studenti pedagogických fakult.

Kvůli případné výuce na dálku se podle Plagy posílí vybavení škol, které se neobejdou ale ani bez zajištění počítačového servisu. Ministr míní, že jarní distanční učení pomohlo zvýšit prestiž učitelského povolání. „Rodiče si sáhli na povolání pedagoga a zvýšení prestiže se podařilo,“ řekl ministr.

Někteří rodiče si ale také stěžovali na malou aktivitu učitelů a na to, že museli své potomky vyučovat sami. Podle nedávného průzkumu kvůli tomu pociťovalo přetížení 28 procent rodičů.

Do prvních tříd v úterý v Česku nastoupilo asi 107 800 dětí. Celkem bude do základních škol chodit zhruba 961 200 dětí, tedy přibližně o 8300 víc než loni.

Vrátili se do tříd téměř po půl roce. Kvůli koronavirové nákaze musely být školy od 11. března zavřené, do konce školního roku provoz plně neobnovily. Vyučovalo se na dálku.

Slavnostní zahájení nového školního roku na Gymnáziu Jana Keplera | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz