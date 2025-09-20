První sněmovní volby s eDoklady: na zvýšený zájem jsme připravení, zní z digitální agentury
V Česku se budou lidé moci poprvé při sněmovních volbách prokazovat ve volebních místnostech takzvanými eDoklady – digitálními občanskými průkazy. Podle Digitální informační agentury (DIA) prošel celý systém během roku řadou testů tak, aby se snížilo riziko, že nápor zájemců nezvládne. „Pro období voleb jsou připraveny krizové scénáře pokrývající možné situace,“ ujišťuje mluvčí DIA Jakub Palata.
Poprvé mohli lidé u voleb využít elektronické občanských průkazy už v polovině ledna při doplňovacích senátních volbách v části Brna. Princip byl tehdy jednoduchý – součástí komise musel být vždy někdo, kdo byl vybavený mobilním telefonem s aplikací pro čtení eDokladů.
Nejčastěji šlo o zapisovatele, kterým bývá člen úřadu. Své čtečky ale dostávaly i komise, které vyrážely za lidmi s přenosnými urnami. Podle slov předsedy jedné z komisí měl o ověření pomocí elektronické občanky zájem zhruba každý dvacátý volič.
S eDoklady do banky nebo na poštu. Letos půjde na elektronickou občanku také odvolit
Číst článek
Během prvních voleb systém eDokladů významné komplikace nezaznamenal, přesto se Digitální informační agentura (DIA), která má projekt na starosti, na nadcházející sněmovní volby už řadu měsíců připravuje. Očekává totiž, že počet zájemců, kteří se budou chtít prokázat během celostátních sněmovních voleb digitální občankou, bude výrazně vyšší.
„V létě 2025 prošel systém eDokladů včetně všech aplikací penetračními testy ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnosti (NÚKIB),“ přiblížil mluvčí agentury Jakub Palata s tím, že se zjištěné nedostatky podařilo zmírnit.
Pro nadcházející volby přesto agentura připravila i krizové scénáře pro situace, které by mohly nastat.
„Například výpadek služeb, problémy s ověřením či nejrůznější bezpečnostní incidenty. Byla dokončena obnova infrastruktury základních registrů, čímž jsme významně navýšili využitelný výkon. Obdobně na systému NIA (Národní Identitní Autorita, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály – pozn. red.) bylo provedeno několik opatření, jejichž výstupem bylo zvýšení stability systému pro předpokládanou zátěž v průběhu voleb,“ doplnil.
Navzdory tomu zaznamenal systém elektronických občanských průkazů zhruba hodinový výpadek sotva dva týdny před volbami.
„Došlo k výpadku v Centrálním místě služeb, které propojuje prakticky veškerá státní data. Tím pádem se nebylo možné přihlásit ani na Portál občana, ani do eDokladů či datových schránek – zkrátka kamkoliv, kde se přihlašujete identitou občana. Bylo to zapříčiněno výpadkem konektivity operátora,“ vysvětluje Palata s tím, že se agentura poučila a ujišťuje, že během voleb se hodinové prodlevy nikdo obávat nemusí. „Už víme, jak se k tomu příště postavit a přesně na to budou ty naše připravené scénáře reagovat,“ podotýká.
Agentura také ve spolupráci s ministerstvem vnitra a kraji připravila souhrnnou metodiku k tomu, jak mají být eDoklady ve volebních místnostech přijímány.
„V této metodice jsou obce přesně instruovány pro správné a bezpečné nastavení aplikací a přístupů pro ověřování eDokladů. Současně je metodika zaměřena i na volební komise, aby ověření eDokladu občana proběhlo správně, bezpečně a diskrétně a komise věděla, jak postupovat u nestandardních situací nebo problémů,“ popsal Palata a upozornil, že během voleb bude volebním komisím k dispozici také centrální technická podpora.
Přesto věří, že komise i úřady ověřování pomocí eDokladů během voleb zvládnou. Od jara DIA podle Palaty prováděla ve všech krajích školení a připravila i sadu online kurzů a instruktážních videí, která mají odpovídat na nejčastější otázky.
Data budou zabezpečená
Aby usnadnila přípravy a zvýšila důvěru v ověřovací aplikace, připravila agentura podle Palaty pro nadcházející volby také jednotné nastavení ověřovací aplikace, díky kterému komise bude „žádat“ po voličově eDokladu jen omezený počet údajů k jeho ztotožnění. Tato data by se měla hned po ukončení ověřování smazat a nikam neodesílat.
Digiobčanka má chránit soukromí, přitom hlásí, kdo se kde ověřuje. ‚Sběr dat omezíme,‘ slibuje agentura
Číst článek
„Je tím tedy chráněno, aby se poskytnuté údaje po ověření neukládaly do zařízení, kterými členové volební komise ověřují, nebo aby se nežádaly další údaje nad rámec těch, které vycházejí z volební metodiky k ověřování eDokladů,“ dodal.
Sama aplikace eDoklady je podle Palaty chráněna biometrickým zámkem nebo PIN kódem. „Přenos dat mezi aplikací voliče a aplikací volební komise při ověření je šifrovaný a bez propojení aplikace eDoklady voliče s aplikací ověřovatele nelze technicky provést,“ ujistil.
Obavy o důvěru v eDoklady jsou namístě. Systém totiž po upozornění serveru iROZHLAS.cz čelil před rokem kritice, že odesílá do zahraničí informace o tom, kdo a kdy se elektronickým občanským průkazem prokazoval.
Digitální informační agentura (DIA) následně chybu potvrdila a aplikaci v rámci aktualizace upravila.
Podle následné analýzy serveru iROZHLAS.cz množství odesílaných informací pokleslo – už neodchází například jméno uživatele či identifikační kód používaný k propojení mezi aplikacemi ověřované a ověřující osoby. eDoklady ale stále hlásí technické podrobnosti o telefonu uživatele, stejně jako čas, kdy se osoba pokusila prokázat totožnost či kdy aplikaci otevřela.