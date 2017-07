První srpnový týden bude tropický. Na jižní Moravě může být až 37 stupňů

Výjimkou bude týden od 14. do 20. srpna, kdy meteorologové čekají přes den průměrné maximální teploty jen kolem 23 stupňů. Srážky by do konce srpna neměly vybočit z průměrných hodnot, uvedl v aktuálním výhledu počasí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Příští týden se budou teploty pohybovat většinou od 27 do 32 stupňů. Nejtepleji bude na jihovýchodě republiky, kde teploměry ukážou 35 a výjimečně i 37 stupňů, uvádí předpověď. Lidé na mnoha místech zažijí i tropické noci, kdy teploty nespadnou pod 20 stupňů. Koncem týdne se mírně ochladí.

„Další týdny budou nadprůměrné až průměrné, ale týden od 14. do 20. srpna se jeví teplotně průměrný až podprůměrný,“ uvedli meteorologové.

Srážky nebudou po celé období nijak mimořádné, většinou naprší za týden v průměru deset až 25 milimetrů vody.