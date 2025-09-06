První záchranné centrum pro lvy otevřeli ve Zlíně. Lidé na něj přispěli více než třemi miliony korun
Zoologická zahrada Zlín novým centrem zajistila jedinečný prostor pro svou skupinu lvů. Zároveň se dokáže postarat i o lvy, které stát zabaví soukromým osobám kvůli nevhodným chovatelským podmínkám.
Projekt vyšel na 90 milionů korun. Na financování se podílelo město Zlín, které je zřizovatelem je zoo, Zlínský kraj, ministerstvo životního prostředí a Zoo Zlín.
„Rád by také velmi poděkoval všem dárcům, kteří výstavbu centra podpořili zakoupením dárcovské cihličky nebo certifikátu. Lidé nám takto věnovali více než tři miliony korun,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.
Centrum je velké půl hektaru. Tvoří ho vnitřní expozice se čtyřmi samostatnými ubikacemi, technické a provozní prostory včetně venkovního chladícího boxu, tři samostatné výběhy navazující na vnitřní expozici a rozlehlý venkovní výběh. Jeho součástí jsou i dva pahorky s odpočinkovými prostory pro lvy a jezírko.
Další centra
Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL, kandiduje za Spolu) je otevření zlínského centra milníkem v ochraně divokých šelem.
„V posledních letech bohužel přibývá případů nelegálních chovů, kde jsou šelmy drženy bez odpovídající péče a bezpečí,“ uvedl ministr. „Proto také ministerstvo dlouhodobě podporuje rozvoj a vznik dalších záchranných center i modernizaci stávajících, aby bylo o tato zvířata kvalitně postaráno,“ dodal Hladík.
Zoologické zahrady v České republice chovají 68 lvů, u soukromníků je jich evidováno 131. Počet zvířat v soukromých chovech však může být ještě vyšší, někteří lvi jsou totiž chováni nelegálně.