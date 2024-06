ONLINE: První zásilka munice z české iniciativy už je na Ukrajině, potvrdil premiér Fiala

Na Ukrajině už je dělostřelecká munice, kterou se podařilo nakoupit v mimounijních zemích díky české iniciativě. První zásilka před časem dorazila na Ukrajinu, informoval v úterý premiér Petr Fiala (ODS) na síti X o výsledku společného nákupu organizovaného Českem. Předseda vlády o posunu informoval před setkáním s prezidentem Petrem Pavlem. Sledujeme online Praha/Kyjev 11:49 25. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel Fiala na unijním summitu v únoru (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Koncem května Fiala řekl, že na iniciativu dosud přispělo patnáct zemí EU a Severoatlantické aliance částkou přes 1,6 miliardy eur (39,5 miliardy korun). Memoranda s Českem podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) podepsalo ke druhé polovině června osmnáct zemí, naposledy Island.

Ukrajina by měla podle prohlášení vládních politiků dostat do konce roku asi půl milionu kusů munice, další zásilky mají dorazit v červenci.

První zásilka munice z naší iniciativy před časem dorazila na Ukrajinu.



Děláme, co je třeba. — Petr Fiala (@P_Fiala) June 25, 2024

S návrhem na nákup dělostřelecké munice pro Ukrajinu ze zemí mimo EU přišel Fiala na unijním summitu v únoru. Česko funguje jako zprostředkovatel a propojuje jednotlivé země s dodavateli vojenského vybavení.

Vláda bližší podrobnosti o původu munice zveřejňovat nechce, protože podle Černochové dané země mají „politiku všech azimutů“ a nechtějí se stavět na jednu, nebo druhou stranu. Opozice vládu kritizuje za to, že není jasné, kolik na iniciativu přispěje Česká republika, a zpochybňuje i kvalitu munice.

Černochová doufá, že se dodávky na bojišti projeví. „Uděláme pro to maximum možného, aby to tak bylo. Ale tu munici budou mít v ruce Ukrajinci a bude samozřejmě záležet na jejich taktice, na jejich vojenském postupu, jaký oni zvolí. My jim můžeme poskytovat podporu právě v podobě vojenského materiálu,“ řekla v nedávném rozhovoru.