Prvomájové oslavy ovládla levice. Vyhrocené letos budou i oslavy konce války, odhaduje politolog

Začátek května je tradičně příležitostí pro mnoho politických stran a skupin k vystoupením a manifestacím. „Letošní první máj politické strany tolik nezaujal. Dalo by se čekat, že pro většinu politických stran to bude jedna z příležitostí, jak se voličům před volbami ukázat. Ale třeba ODS, která tradičně dělá prvomájové setkání, letos nepořádala žádnou akci," říká politolog Aleš Michal s tím, že letošní oslavy tak byly doménou levicových stran. Interview Plus Praha 15:05 2. května 2025

Prvomájovou akci pořádala komunistická strana, která se ale, jak politolog připomíná, skryla pod značku Stačilo! „Po neúspěchu v roce 2021 si totiž strana uvědomila, že potřebuje nabrat nové voliče a začala hledat způsoby, jak kandidovat tak, aby přitáhla nové příznivce a osobnosti na své kandidátky,“ míní Michal.

Už za týden, během oslav konce druhé světové války, hodlá Stačilo! demonstrovat za urovnání vztahů s Ruskou federací.

„Nějakou dobu už probíhají spory o interpretaci toho, co oslavovat a s kým. Probíhá jakási snaha někoho obvinit z přepisování historie. To slyšíme zejména od komunistické strany a slyšeli jsme to i na oslavách prvního máje. Invaze na Ukrajinu z toho činí živé téma,“ komentuje Michal a odhaduje, že vzhledem k letošnímu kulatému výročí konce druhé světové války budou debaty poměrně vyhrocené.

Sovětský svaz a Rusko

S hnutím Stačilo! spolupracuje také spolek Svatopluk, který 26. dubna pořádal v Brně akci spojenou s uctěním památky sovětských vojáků, kteří padli při osvobozování města. Na akci pozvali také zástupce ruské ambasády.

„Z mého pohledu není možné oddělit současné aktivity Ruské federace od připomínek konce války. Vždy je potřeba doplnit, že Rusko je agresorem a hrozbou pro českou demokracii,“ zdůrazňuje politolog.

Spolek Svatopluk, mezi jehož zakladatele paří Petr Drulák, Michal Semín a Ilona Švihlíková, na svých stránkách zdůrazňuje češství a vlastenectví a zmiňuje, že chce spojovat vlastence levicové s pravicovými a společně čelit nadnárodnímu extremismu současného liberálního a progresivistického středu.

„Je to snaha, která se projevuje v nějaké podobě prakticky po celé Evropě. Můžeme to vnímat u Viktora Orbána nebo Roberta Fica. Spolek je antisystémový a nacionalismus je pojítko, které lidi ze Svatopluku spojuje. Snaží se přemostit rozdíly mezi levicí a pravicí a dokáže dobře formulovat problémy liberální demokracie,“ popisuje politolog.

Dodává, že se jedná o pokus vymezit se proti demokratické transformaci, kterou si Evropa zvolila po roce 1989. „Tím, že nazývají liberální demokracii extremistickou, tak jí dávají nálepku, že je nelegitimní, že nemá právo utvářet svět, že nemá právo se podílet na řízení společnosti,“ přibližuje.

Podle Michala lze snahu spolku Svatopluk chápat jako pokus oslovit politické strany s cílem, aby převzaly jejich programové teze a začlenily je do svých vlastních materiálů.

„Spolek Svatopluk má výrazně blízko ke koalici Stačilo!, jsou tam ale i lidé z Trikolóry, z SPD. Na jejich konferenci bylo pozváno i hnutí ANO, ale Andrej Babiš tohoto pozvání nevyužil,“ uzavírá politolog.

