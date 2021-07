Prymula: Nechceme jít cestou Británie a úplně to pustit. Apel na osobní odpovědnost by nefungoval

Velká Británie navzdory nárůstům počtu nakažených variantou delta rozvolňuje, spoléhá prý na vysokou proočkovanost. Nová mutace koronaviru ale dominuje například v USA, ve Francii nebo Jižní Koreji. „Údaje ukazují, že účinnost úplného očkování proti delta variantě je, ačkoliv mírně klesla. U závažných průběhů je stále přes 80 procent. Problém je účinnost po jedné dávce, která je kolem 30 procent,“ upozorňuje epidemiolog Roman Prymula. Praha 17:41 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zdravotnictví Prymula apeloval na veřejnost, aby opatření dodržovala, a varoval, že dalších deset až čtrnáct dní bude kritických. | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Exministr a nyní ředitel Nemocnice Agel Říčany Prymula očekává nárůst nových případů nákazy koronavirem i u nás.

„Ale nebude tak zásadní, aby bylo nutné zavírat společnost lockdownem. Ovšem abychom to nemuseli dělat, musíme pokračovat a proočkovat významnou část populace. Padesát procent určitě nestačí, potřebujeme sedmdesát až osmdesát procent,“ zdůrazňuje.

Připomíná, že to není všechno, co je třeba udělat: „Musíme pečlivě pozorovat vývoj. Určitě nechceme jít cestou Británie, tedy pustit to úplně bez kontroly. Mohlo by se to vymstít. Také si nejsem jist, že by apel na osobní odpovědnost fungoval v České republice. To totiž znamená mít velkou vnitřní kázeň, v podstatě se vyhýbat těsným kontaktům, což je složité.“

Lékař: Delta je velmi infekční

Mezi méně proočkované patří také mladí dospělí a dospívající, jejich očkování je přitom důležité, zdůrazňuje praktický lékař a člen České vakcinologické společnosti Daniel Dražan.

„Ačkoliv jsou děti o prázdninách rozcestované, tak není důvod se nesnažit tuto překážku překročit a očkovat děti, které se očkovat mohou a chtějí,“ doporučuje lékař s tím, že varianta delta se snadno šíří a je vysoce infekční.

A ačkoliv je u dospívajících a u dětí riziko hospitalizace či úmrtí řádově nižší než u starších lidí, přesto u části z nich jsou průběhy velmi závažné.

„V Česku bylo hospitalizováno s covidem víc než tisíc dětí, dvacítka byla na ventilátoru a asi šest jich zemřelo,“ připomíná Dražan s tím, že podle něj by měla být kampaň na podporu očkování mnohem silnější než dosud.

‚Británie očkovala starší lidi‘

Výzkumný pracovník oxfordské univerzity Jan Kulveit upozorňuje na zásadní rozdíl mezi proočkovaností Velké Británie a Česka, zvláště u starších občanů a rizikových skupin:

„Ta je často nad devadesát procent, což je úplně jiná situace, než ve které je Česko nebo řada jiných zemí Evropy.“

Plán britského rozvolňování je ale velmi kontroverzní, dodává vědec. „Pro děti a dospívající není nemoc bez rizika – často sice nehrozí těžký průběh, ale ten takzvaný dlouhý covid. Je skutečně kontroverzní nechat čísla nakažených narůst,“ zdůrazňuje Kulveit.

Testovat, trasovat

Členka Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) Eva Blechová odhaduje, že i s mutací delta je situace zvládnutelná, pokud budeme pokračovat v testování, trasování a sekvenaci.

„Ve všech těch opatřeních, která se během minulého roku vylepšovala, je potřeba nepolevit a paralelně s očkováním na nich dál pracovat.“

V minulém roce se trasování zásadně zlepšilo, připomíná Blechová: „Letos na jaře se dařilo trasovat kolem osmdesáti procent pozitivních do 24 hodin, což je dobrý výsledek. Teď je třeba pracovat s epidemií kompletně a nadrezortně řešit jak testování, tak hlášení rizikových kontaktů a dodržování karantény.“

„Dlouhodobý úspěch celého boje závisí na ochotě občanů spolupracovat v těch třech klíčových momentech, tedy nechat se testovat, pokud mám symptomy, nahlásit své rizikové kontakty a dodržovat karanténu. Tato ochota je dlouhodobě nízká a byla hlavním problémem minulý rok,“ popisuje českou situaci Eva Blechová.

