Pokuta 3 tisíce pro Faltýnka a Prymulu za porušení opatření? Nebyl jim prokázán úmysl, píše hygiena

Romana Prymulu to stálo post ministra zdravotnictví, Jaroslava Faltýnka zase post místopředsedy hnutí ANO. Za tajemnou schůzku v restauraci na Vyšehradě nebo spíš za následné nenasazení roušky oba muži dostali třítisícové pokuty. Pražská hygiena se rozhodla pro sankci při spodní hranici, protože Prymulovi ani Faltýnkovi neprokázala úmysl. Vyplývá to z rozhodnutí o pokutách, která má server iROZHLAS.cz k dispozici. Praha 7:00 21. února 2021

„V daném případě HSHMP (Hygienická stanice hlavního města Prahy, pozn. red.) neprokázala, že by obviněným byl přestupek spáchán úmyslně,“ píše se shodně v příkazech k oběma pokutám, které redakce získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jejich chování označili úředníci v rozhodnutí za nedbalost.

Prymula byl v noci na schůzce v ‚zavřené‘ restauraci na Vyšehradě. Podle Faltýnka mluvili o lékařích z USA Číst článek

Prymula se sešel s šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v noci 21. října v restauraci Rio's na Vyšehradě. V té době přitom podniky musely mít zavřeno, otevřená mohly mít jen výdejní okénka, a to pouze do osmi večer. Fotograf deníku Blesk pak zachytil Prymulu a poté Faltýnka, jak vycházejí z areálu bez roušek.

Právě za to, že neměli nasazenou ochranu úst poté, co opustili restauraci, se je rozhodla hygiena pokutovat. Prymula byl bez ochrany úst na méně než dva metry u svého řidiče, který mu při nástupu do vozu otevíral dveře. Faltýnek se zase při odchodu z restaurace bavil s další osobou, nedodržel odstup větší než dva metry a taktéž neměl zakrytá ústa.

Redakce zveřejňuje příkazy k zaplacení pokut v plném znění. Následující dokument obsahuje nejdříve rozhodnutí o pokutě Prymuly, jako druhé je řazeno rozhodnutí o sankci pro Faltýnka.

Roman Prymula nejdříve tvrdil, že žádná opatření neporušil. Premiér Andrej Babiš (ANO) ho vyzval k rezignaci, a tak nakonec ve funkci skončil, kvůli jeho odbornosti ale zastával funkci poradce předsedy vlády. I v té nyní musel skončit. Ve čtvrtek se Prymula zúčastnil zápasu Evropské ligy mezi Slávií a Leicester City, jen krátce předtím přitom v České televizi s ohledem na horšící se epidemickou situaci v Česku volal po zavedení striktních opatření.

Jaroslav Faltýnek po vyšehradské schůzce skončil na postu místopředsedy hnutí ANO, zůstal ale poslancem a také předsedou poslaneckého klubu hnutí.

Pokutu měla dostat také vyšehradská restaurace Rio´s, kde schůzka proběhla. V lednu o tom informoval pražský magistrát, výši ale sdělit nechtěl s tím, že se podnik ještě může bránit, a správní řízení tak není ukončené.

Pokutu za nenošení roušky dostali také další osobnosti z politiky. Bývalý prezident Václav Klaus neměl ochranu úst během projevu k výročí 28. října u Obecního domu. Tomu ale hygiena za porušení vládních opatření dala pokutu 10 tisíc korun právě proto, že podle úředníků jednal úmyslně. Psali jsme o tom zde. Zatímco Klaus podal proti pokutě odpor, Prymula i Faltýnek ji zaplatili.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka a bývalý šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek za porušení protikoronavirových opatření dostali sankci od pražského magistrátu.