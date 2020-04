Prymula: Konec nouzového stavu neznamená i konec roušek. Velikonoční nárůst nemocných byl, ale mírný

„To, co je teď hlavní, je znovuobnovit ekonomiku, ale není to otázka nějakého setkávání (lidí), nebo nesetkávání,“ odpovídá Prymula na otázku, jestli by konec nouzového stavu znamenal i konec omezení volného pohybu.

„V tuto chvíli musíme držet pravidla, abychom nerozšiřovali onemocnění v populaci (jen) proto, že chceme začít pracovat nebo chodit do školy… Důvody pro to, aby tady byla omezení, jsou nepochybně stále silné,“ dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podle něj „budou různá opatření postupně rozvolňována, to je logické“.

„Pokud chceme chodit do práce, tak se musíme vzdálit ze svých domovů… Ale to, že tady nebude shromažďování velkých skupin, je zcela zřejmé. Možná, že to rozvolníme do podoby nějakých skupin 5–10 osob. Ale určitě nebude zájem, aby tady byly stočlenné happeningy nebo mega akce pro pět tisíc lidí. To se nestane ještě poměrně dlouho.“

Roušky?

Krizový štáb se chystá řešit i další nošení roušek. „Určitě nastane doba, kdy budou víc orientovány na vnitřní prostory, MHD apod. Ve volném venkovním prostoru už bude jejich nošení omezováno.“ Ale pro tuto chvíli se stále nic nemění.

Vláda chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) i vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) otevřít obchody už od pondělí 27. května a zkrátit tak vládní plán zhruba o 14 dní. Nemělo by se ale spíš počkat na výsledky plošného testování?

„Vycházíme ze situace, kdy testy potřebujeme proto, abychom byli schopni situaci přesně modelovat. První vlna, která se připravuje, bude nepochybně spuštěna. Máme data, která jsou poměrně příznivá. Po Velikonocích sice byl mírný nárůst, ale nebyl to setrvalý stav. Zlepšil se hned následující den. Není důvod, abychom omezili první vlnu. Pak budeme 14 dní čekat, jakým způsobem se uvolnění projeví,“ dodává.

Jak to bude s dětskými letními tábory nebo proč Prymula neočekává, že by se při plošném testování snad mohli lidé dál nakazit? Poslechněte si v audiozáznamu rozhovoru Martiny Maškové.