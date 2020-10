Co vyhlásí Prymula v pátek? Zákaz kin, divadel i koncertů a možnost karantény v hotelu, naznačil předem

Zpřísněná opatření proti šíření nového koronaviru, která v pátek oznámí ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO), se budou týkat kultury. Deníku Mf Dnes ministr řekl, že se jedná o úplném uzavření například divadel. Dalším opatřením má být možnost, aby člen rodiny nakažený koronavirem mohl strávit karanténu v hotelu vybraném vládou. Praha 6:30 8. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Prymula chce zpřísnit opatření, aby zamezil velkému nárůstu počtu případů. Po úterních skoro 4500 nově nakažených přibylo ve středu 5335 lidí s koronavirovou nákazou | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zavedení zásadnějších opatření proti šíření nemoci covid-19 s platností od pondělí Prymula avizoval ve středu. České televizi řekl, že opatření se nedotknou ekonomiky, ale volnočasových aktivit a budou platit dva týdny. Opatření ministr oznámí v pátek.

„Ohledně kultury opatření rozhodně budou,“ řekl Prymula pro MfD. Uvedl, že se jedná o úplném uzavření například divadel, podle deníku se zakážou dočasně koncerty a promítat nebudou kina. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) ve středu avizoval, že další omezení kulturních akcí nepodpoří, pokud nedostane více peněz na záchranu kultury.

ONLINE: Za středu přibylo 5335 případů nákazy koronavirem. Jde o nejvyšší číslo od počátku epidemie Číst článek

Prymula chce také zavést opatření, které má snížit přenos viru mezi rodinnými příslušníky. Nakažený člen rodiny by mohl strávit karanténu v hotelu. „Jde o lidi, kteří nemají možnost dodržovat doma karanténu tak, aby nebyli v kontaktu se svými blízkými. Těm zajistíme možnost, aby mohli být po dobu deseti dní jinde. To mohou být hotely,“ řekl ministr MfD.

O možnosti přesunout do hotelů část hospitalizovaných s koronavirem hovořil Prymula už ve středu. Mělo by jít o lidi, kteří nepotřebují zdravotní péči, pouze čekají na umístění do sociálních zařízení, řekl ministr rádiu Impuls. Cílem navrhovaného opatření je zvýšit volné kapacity nemocnic pro akutně nemocné s koronavirem. Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR) v reakci na to řekl, že asociace zajistí pro tento účel kapacity po celé zemi. K dispozici by měly být hlavně hotely, které jsou nyní uzavřené.

Prymula: Část pacientů s covidem by se mohla z nemocnic přesunout do hotelů Číst článek

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku rychle přibývá, ve středu podruhé v řadě překonal rekord. Po úterních skoro 4500 nově nakažených přibylo ve středu 5335 případů, což byl nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Od březnového začátku epidemie už bylo v zemi potvrzeno přes 92 000 případů nákazy, zhruba polovina z nich za září.

V poslední době navíc v Česku rychle přibývá hospitalizovaných, za poslední týden počet lidí s covidem-19 v nemocnicích vzrostl o víc než polovinu na 1563. Ještě výrazněji stouplo množství hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu, a to o tři čtvrtiny na 354.