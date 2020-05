Nevidím sebemenší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s Rakouskem, říká Prymula

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula nevidí důvod pro to, aby Česko neotevřelo hranice s Rakouskem. Návrh na jejich otevření v pondělí projedná vláda, řekl Prymula České televizi. Současně nevyloučil, že by se tak mohlo stát tento týden. Stanovení termínu je podle něj ale záležitostí ministerstev zdravotnictví a vnitra. Rakousko otevřelo všechny hraniční přechody s Českem o víkendu. Praha 11:52 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Rakousko je na tom nepochybně dobře, a protože je situace podobná, s Rakouskem nevidím sebemenší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s ním i na naší straně," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

S ohledem na dobrou epidemiologickou situaci vláda podle Prymuly v pondělí zřejmě projedná i otevření hranic se Slovenskem. „S velkou mírou pravděpodobnosti navrhneme i otevření hranic se Slovenskem," řekl náměstek České televizi. Německo a Polsko podle něj naopak představují pro Česko kvůli tamní situaci ještě určité riziko.

„Slovensko je obecně velmi klidné, situace je mnohem příznivější než u nás, s jedinou výjimkou, a to jsou romské osady. Tam příliš mnoho opatření neprobíhá, a to pro nás znamená svým způsobem problém, protože právě z těchto osad by mohlo dojít k migraci na naše území,“ uvedl Prymula k situaci na Slovensku. Podle něj se proto bude muset u Slovenska najít nějaký režim, jak případně regulovat migraci z romských osad.

V Polsku je podle Prymuly kvůli nákaze rizikem příhraniční Slezsko. S ohledem na to v úvahu podle něj připadá jen diskuse o tom, jestli otevřít některé přechody, které by byly dál od Slezska.

Situaci v Rakousku náměstek zhodnotil jako stabilizovanou, klidnou a podobnou jako u nás. „Rakousko je na tom nepochybně dobře, a protože je situace podobná, s Rakouskem nevidím sebemenší důvod, proč by neměly být otevřeny hranice s ním i na naší straně," uvedl.

Rakousko otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem od půlnoci na neděli a kontroly kvůli koronaviru tam mají být už jen namátkové. Z české strany zůstává otevřeno osm běžných přechodů a dva vlakové, jinak hranice otevřené nejsou. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová o víkendu novinářům sdělila, že pro návrat do České republiky bude nadále nutný negativní test na koronavirus, jinak bude muset cestovatel do povinné 14denní karantény.

