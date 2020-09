Restaurace a bary budou muset zavírat už ve 22.00, oznámil Prymula. Změna začne platit ve čtvrtek

Restaurace a bary budou muset od čtvrtka kvůli šíření koronaviru zavírat už ve 22.00. Ministr zdravotnictví Roman Prymula to řekl deníku Mf Dnes. Zatím musely mít hospody zavřeno až od půlnoci do 06.00. Ve čtvrtek by podle něj stát měl omezit i sportovní akce. Nařízení vyhlásí ministerstvo ve středu.

