Vojtěch versus Prymula? ‚Nesoulad trvá už řadu let. Od zrušení projektu čínské medicíny,‘ tvrdí Cikrt

Epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula by mohl být vládním zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Vládě to v pondělí navrhne premiér Andrej Babiš (ANO), řekl v České televizi. Co by vlastně jako zmocněnec měl dělat a proč chce odejít z ministerstva? Praha 13:41 21. května 2020

Roman Prymula už minulý týden oznámil, že chce na ministerstvu ke konci května skončit. Odchod z úřadu prý plánoval dlouho, jenže přišla pandemie. Zatím má Babiš jen jeho předběžný souhlas.

Ministr Adam Vojtěch (za ANO) odchod komentoval tak, že si už ani nedokáže představit, že by Prymula ve funkci náměstka neskončil. Prý mu vadí jeho výroky pro média nebo to, že s ním o svém odchodu nemluvil jako první. Proč mezi nimi vznikla nevraživost, kterou sám náměstek označil jako vlažné vztahy?

„Je to mnohem delší (historie) než celá koronavirová krize. Trvá několik let,“ komentoval situaci ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéfredaktor Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí resortu Tomáš Cikrt.

Kvůli čínské medicíně?

„Na začátku hned došlo k problémům kolem čínské medicíny, kdy pan Adam Vojtěch spíše naslouchal odborníkům, jako je třeba pan profesor Štěpán Svačina, kteří se vůči tomu velice vyhranili. A když nastoupil ministr (Adam Vojtěch, pozn. red.), tak ten projekt ve fakultní nemocnici kolem čínské medicíny zrušil. A tam někde už začal ten nesoulad,“ vysvětluje.

Prymulu ministr Vojtěch „zdědil“ po svém předchůdci Miloslavu Ludvíkovi (ČSSD), který ho jmenoval náměstkem. Ještě předtím byl ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové, ale před lety ho z funkce odvolal ještě jiný bývalý ministr, a to Svatopluk Němeček (ČSSD).

Zatím to vypadá, že o Prymulu stojí hlavně premiér. Proč? „Prymula se stal populární tváří boje proti covidu a premiér nechce populárního člověka ztratit,“ uvedl Cikrt.

„Ať si o Prymulovi myslíme cokoli, v prvních dnech pandemie se opravdu osvědčil. Jako člověk, který dokázal být razantní a který zvládl přesvědčit premiéra – a to nebylo vůbec snadné – aby se přijala protipandemická opatření. Takže Česko zareagovalo relativně včas a účinně. Byl prostě u toho. Určitě měl vliv, protože to je profesor s duší vojáka, takže razantní člověk.“

Důležitá bude náplň práce

Cikrt dodává, že kdyby žádný Prymula neexistoval, tak bychom to pravděpodobně zvládli taky. Česko má řadu vzdělaných epidemiologů. „Nakonec bychom se zřejmě vydali stejnou cestou. Ale ta razance na začátku Babišovi jistě imponovala. To byl, dle mého, důvod, proč se nakonec nechal přesvědčit.“

Cikrt upozornil i na to, že důležitá bude nová náplň práce Prymuly. „Až dosud jsme žádného vládního zmocněnce pro zdravotnictví nikdy neměli. Kdyby jeho práce měla být zaměřena na konkrétní vědecké projekty nebo na oblast osvěty, tak by se to ani nemuselo křížit s kompetencemi ministerstva zdravotnictví,“ dodává na Plusu.