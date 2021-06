Veřejnost je proti výběru nové ředitelky ústecké zoo. Desítky lidí podepsaly petici, hrozí i rozpad koalice

Výběr zooložky Ilony Pšenkové do čela ústecké zoologické zahrady vyvolal nevoli u veřejnosti. Ta v petici požaduje, aby se vedení instituce ujal bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk. Pšenkovou vybrala městská rada, přestože ve výběrovém řízení vyhrál Fejk. Výběr ředitelky způsobil i rozpor v ústecké koalici, která by se měla tento týden sejít a domluvit se na jejím dalším fungování. Krajním řešením by mohlo být i vypovězení koaliční smlouvy.

