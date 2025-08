Psí hotel v Břevnici má prakticky stále plno. Ideální klient je pes otřískaný životem, říká majitelka

Prázdninové pobyty v psích hotelech jsou často rezervované už od února. Majitelé zvířat je obvykle zamlouvají hned, jak objednají dovolenou pro sebe. Třeba hotel v Břevnici u Havlíčkova Brodu se zvládá postarat o skoro čtyřicet psů najednou. Často jde už o stálé klienty, kteří vědí, co je čeká. Břevnice 23:31 4. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pes | Zdroj: Shutterstock

Pravidelnými hosty psího hotelu v Břevnici u Havlíčkova Brodu jsou domácí mazlíčci paní Černé. „Už sem dáváme druhého pejska a nikdy se nestalo, že by byl nějak stresovaný, nešťastný. Dokonce jednou vůbec nechtěl domů, což mi bylo líto,“ vypráví majitelka.

Hotel má místo pro 36 psů a nabízí také dva VIP pokoje. Ty jsou obsazené prakticky pořád. „Jsou vybavené nábytkem, jsou větší a místo mříže mají ochranné sklo. Popravdě řečeno, to ale často dělá víc radost těm majitelům, pejskům je to víceméně jedno,“ říká majitelka hotelu Jana Voháňková.

Psy přijímá prakticky všechny, i když mají třeba problematičtější povahu. „Náš ideální klient je pražský pes, který je otřískaný životem, chodí po parcích, potkává psy a lidi, nic ho nerozhodí. Nejhorší jsou takoví ti psi na hlídání, co zůstávají celý život někde u baráku, nevystrčí nos a jen jednou za rok je majitelé naloží do auta a dovezou k nám, pro takové zvíře je to opravdu stres,“ popisuje.

Jana Voháňková ale odmítá pouze staré psy, kteří třeba už nevidí a neslyší a v hotelu nikdy nebyli. Pro ně je pobyt podle ní skutečně trápením.

