Psi, kočky i fretky musí při cestování mít čip, pas a očkování. Při nedodržení hrozí pokuta až 50 000

Při cestování se psem, kočkou, fretkou do jiného členského státu Evropské unie musí majitel označit zvíře čipem, zajistit platné očkování proti vzteklině a zvíře musí mít cestovní pas. Při cestě se zvířaty do třetích zemí musí majitel splnit podmínky dané země, to samé platí i pro cestování s dalšími druhy zvířat. O pravidlech cestování se zvířaty v pátek informovala Státní veterinární správa (SVS) v tiskové zprávě.

