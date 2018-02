Vrstvy výkalů a zdi prosáklé močí. V Kamenici nad Lipou našli v rodinném domě 212 týraných psů

Podřizujeme se Bruselu, říká poslanec SPD Kobza. Neví ale, který orgán Evropské unie odhlasoval kvóty

Hostem čtvrtečního Interview Plus stanice Český rozhlas Plus byl poslanec SPD Jiří Kobza. Odpovídal například na to, zda v Česku hrozí referendum o vystoupení z Evropské unie.